Tras el estreno de MasterChef, Evangelina Anderson recibió un romántico regalo de un admirador secreto: “Una rosa por cada sonrisa”

Evangelina Anderson atraviesa un momento de grandes cambios personales y profesionales. Tras confirmar su separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de matrimonio y tres hijos, la modelo decidió instalarse nuevamente en la Argentina. Actualmente, disfruta de un gran presente laboral tras sumarse a MasterChef Celebrity 2025, donde debutó como una de las figuras más destacadas del certamen.

A pesar de los rumores que la vincularon con distintas personalidades del espectáculo, Evangelina Anderson dejó claro que se mantiene enfocada en su carrera y en esta nueva etapa frente a las cámaras. El lunes por la noche, luego de regresar de una jornada de grabación, la modelo compartió en sus historias de Instagram una situación que llamó la atención de todos: “Acabo de llegar a casa, que volví de grabar, y no saben con lo que me acabo de encontrar. Miren esto”, comenzó.

El impresionante regalo de Evangelina Anderson

La participante de MasterChef reveló que había recibido diez ramos de rosas rojas, además de una bolso Louis Vuitton. Junto a los obsequios, había una carta: “Una rosa por cada sonrisa que deseo que tengas en este certamen. Mucha merd”, decía el mensaje, sin ninguna firma que revelara la identidad del autor.

“¿Quién es?”, se preguntó Evangelina Anderson al compartir las imágenes con sus más de tres millones de seguidores. El gesto coincidió con el día de su debut en el reality gastronómico, lo que aumentó el misterio entre sus fans y seguidores del programa.

Evangelina Anderson se pronunció sobre la posibilidad de volver a enamorarse

Días antes, Evangelina Anderson había hablado sobre su nueva etapa sentimental durante su participación en Los 8 escalones. Pampita, quien conduce el programa, la sorprendió al sugerir que un participante podría ser un buen candidato para ella. Con humor, Evangelina Anderson respondió: “¡Pero dame unos meses de soltera! Me tengo que empezar a enamorar de mí misma”.

Evangelina Anderson

Fue entonces que Evangelina Anderson reconoció que su separación de Martín Demichelis aún está muy reciente: “Todavía tengo el corazón con agujeritos”, expresó. Por el momento, la mediática prefiere enfocarse en su presente profesional y en disfrutar del buen momento que atraviesa gracias a su participación en MasterChef Celebrity 2025, donde volvió a conectar con el público argentino tras varios años en el exterior.