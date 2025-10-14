Franco Yan, el hijo de Romina Yan, contó cómo se enteró de la muerte de su mamá: “No entendía por qué estaban todos en casa”

A 15 años de la muerte de Romina Yan, su hijo Franco abrió su corazón en una charla íntima con Héctor Maugeri en +Caras. Con una madurez conmovedora, el actor de Margarita (Telefe) recordó cómo se enteró de que su mamá había fallecido.

En una conmovedora charla con Héctor Maugeri en +Caras, Franco Yan, el hijo mayor de Romina Yan y Darío Giordano, abrió su corazón al contar cómo se enteró de la muerte de su mamá, que falleció hace 15 años.

Franco Yan en +Caras

“No te puedo narrar la historia entera, pero sí recuerdo haber llegado a casa y que estuviera toda mi familia, y no entender por qué estaban todos ahí”, relató el actor de Margarita sobre lo que ocurrió el 28 de septiembre de 2010, cuando la protagonista de Chiquititas murió a causa de un aneurisma.

Por entonces, Franco tenía diez años y la triste noticia de que su mamá había muerto lo sorprendió cuando regresaba de la escuela. “Por lo general, nuestra casa era un punto de reunión, pero ese día fue raro, porque era un día de semana, nosotros recién volvíamos del colegio. Y ahí nos dijeron que había tenido un accidente. Yo pregunté si estaba bien y ahí dijeron: ‘No, mamá murió’”, explicó sobre cómo se lo comunicaron.

Franco Yan, el hijo de Romina Yan y Darío Giordano

Franco Yan reveló las señales que le envía su mamá: "Hay que estar abiertos a verlas"

Además de recordar el día en que se enteró de la muerte de su madre, Franco Yan habló sobre la conexión especial que siente con Romina. El joven de 25 años reveló que suele percibir su presencia a través de la música.

“Con la música es algo tremendo. Yo soy muy atento a las letras, escucho toda mi música en aleatorio, entonces me puede salir cualquier cosa y siempre que estoy en un momento donde la necesito, estoy muy atento a ver qué suena… y siempre hay una canción”, aseguró en diálogo con Héctor Maugeri.

Franco y Romina Yan

Para el nieto de Cris Morena, esas coincidencias no son casuales, sino una manera de tener cerca a su mamá. “En todo puede haber señales. Lo que pasa es que hay que estar abierto a verlas y no tomarlas como casualidades, porque las casualidades no existen”, expresó.

Franco Yan contó su sueño más conmovedor con Romina Yan: “Apareció al pie de la cama y me dijo: 'Va a estar todo bien'”

Franco Yan también contó que a lo largo de estos 15 años Romina aparece en sus sueños con mensajes muy claros. En ese sentido, el artista reveló cuál fue su sueño más conmovedor: "Ella estaba en la punta de la cama, como siempre hacía y acariciándome la cabeza. En el sueño había más voces, de distintas personas, y todas le hablaban, pero ella decía: ‘Esperen un segundo que ahora estoy con Franco, ya voy’, como si estuviera ayudando a más personas. Y me dijo: ‘Va a estar todo bien’. Y ahí me desperté".

Franco Yan y Héctor Maugeri

A través de los recuerdos, de las canciones que aparecen justo cuando las necesita y de los sueños que le devuelven su voz, Franco Yan, el hijo de Romina Yan, reveló en +Caras la forma en la que se mantiene conectado con su mamá.