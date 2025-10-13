La angustia de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la confirmación de su romance con Nicolás Vázquez

La confirmación del romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández -señalado por los mismos protagonistas- despertó todo un revuelo mediático este fin de semana. Como era de esperarse, los análisis televisivos y los debates recayeron en cómo tomarían sus exparejas esta noticia ya que ambos tortolitos anunciaron su separación recientemente. El caso más conocido y mediatizado fue el divorcio del actor con Gimena Accardi. Sin embargo, en las últimas horas, la vida privada de la partenaire del dramaturgo salió a la luz, apareciendo en escena Gonzalo Gerber, el bailarín con quien Dai mantuvo una relación que duró siete años.

En este marco, la noticia le habría caído como un baldazo de agua fría al joven, quien estaría sumamente desconsolado al enterarse del nuevo estado civil de su exnovia.

Dai Fernández, Nico Vázquez y Gonzalo Gerber | Twitter

La reacción de Gonzalo Gerber al enterarse el romance de Dai Fernández y Nico Vázquez

Sin dudas, el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández es el menos esperado de la farándula argentina. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el productor teatral, semanas atrás, se mostró sumamente quebrado al poner punto final al amor con su exesposa Gimena Accardi. No obstante, el nombre de la actriz y compañera de elenco del artista comenzó a resonar con firmeza, hasta el punto en el que se rumoreó que podría haber iniciado un acercamiento que trasciende la amistad con Vázquez. Esta noticia fue confirmada por los propios protagonistas este fin de semana, donde dejaron bien en claro que, si bien todavía su cariño “no tiene título”, se estarían “conociendo desde otro lugar”.

Pese a que Nico dejó en claro de que él estaba divorciado y que podía hacer lo que quiera sin que su excompañera de vida se ofenda, al parecer, del lado de la bailarina las cosas no estarían del todo serenas.

Esta mañana en Puro Show (El Trece), Pampito contó que, a casi dos meses de haber terminado su relación, Gonzalo Gerber estaría devastado por la noticia. "Dai es una chica que tiene un buen pasar, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa”, comenzó diciendo el periodista adentrándose al culebrón del momento. “Esta famosa me dice que en las semanas previas a la separación se escuchaban muchas discusiones”, añadió asegurando que la convivencia se había tornado difícil. Acto seguido, señaló: “La separación no fue en buenos términos. Ellos vivían en ese departamento y ahora Gonzalo está re mal porque perdió a su novia y tuvo que salir a buscar un lugar para vivir mucho más chico".

En esta línea, Matías Vázquez lanzó: "No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo, porque él era como un fanático de la pareja". Por esta razón, la panelista Caro Molinari afirmó que habría una fuerte tensión entre Nicolás y el bailarín quien no se esperaba semejante noticia de una de las personas cercanas a su ex.

Dai Fernández y Gonzalo Gerber | Instagram

Para finalizar el debate, Fernanda Iglesias fiel a su estilo picante y hasta con un leve guiño hacia la ironía, lanzó un chascarrillo donde comparó la denominada Icardeada mientras el ciclo de espectáculos difundía en primer plano una foto de ellos tres juntos. "Parece la foto de Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi". Lo cierto es que, aunque a ambos les duró poco la soltería, la primavera hizo florecer el amor entre Dai Fernández y Nicolás Vázquez.

NB