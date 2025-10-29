Valeria Mazza se adelantó a Halloween con un tenebroso look: "Nos estamos transformando"

Valeria Mazza reveló que se prepara para celebrar Halloween junto a su familia. A través de su red social, la modelo realizó un particular posteo donde se refería al próximo viernes 31 de octubre, donde niños de todo el mundo salen a buscar sus dulces disfrazados de sus personajes favoritos y de aquellos que dan mucho miedo.

Valeria Mazza mostró sus preparativos para celebrar Halloween

El viernes 31 de octubre se celebra Halloween y son muchos los famosos que organizan este festejo, el cual se volvió muy popular en la Argentina en los últimos años. Valeria Mazza es una de ellos y por eso esta celebración estadounidense, que tiene origen en la festividad celta de Samhain, una noche en la que se creía que los espíritus regresaban a la Tierra, forma parte de su agenda.

Al igual que otras personas, la modelo ve esta ocasión como la más ideal para dejar volar la creatividad y compartir momentos divertidos en familia. Entonces, fiel a su estilo, no dudó en comenzar con los preparativos y demostrar, una vez más, que no hay edad ni fecha que le impida disfrutar de una buena transformación.

Valeria Mazza

En sus historias de Instagram, Valeria Mazza compartió una llamativa fotografía del terrorífico look que tiene pensado para este festejo y escribió entusiasmada: "Se viene Halloween y por acá ya empezamos a transformarnos”. Su mensaje estuvo acompañado de un emoji de calabaza. La postal, donde se la veía posando con colmillos de vampiro y una expresión seria, no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes la felicitaron por mostrar su faceta más espontánea y relajada.

Así, lejos de los eventos de gala y las producciones de moda, Valeria Mazza compartió con sus millones de seguidores su versión más cotidiana y familiar, en la que los momentos con su esposo Alejandro Gravier y sus hijos son importantes. Esta faceta al igual que el armado de su outfit para la noche más aterradora del año causaron miles de comentarios y halagos.

Valeria Mazza

¿Qué pasó con el disfraz de Halloween de Valeria Mazza?

Si bien no mostró su disfraz terminado ni la decoración que llevará su mansión en este día, la empresaria dejó en claro que pondrá toda su energía y entusiasmo en celebrar Halloween con sus seres queridos. Por lo tanto, se tratará de una velada elegante y divertida en la que los disfraces, las risas y las sorpresas serán protagonistas.

De esta manera, Valeria Mazza se adelantó a Halloween con un tenebroso look y expresó: "Nos estamos transformando". Con este posteo, anticipó que el terror ya está presente en su hogar y que tiene pensado sorprender con su atuendo. Asimismo, se suma a la tendencia de las celebridades que celebran este evento con mucho entusiasmo.