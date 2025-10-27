Así es la casa de Germán Martitegui: ecológica, construida con materiales naturales y sin electricidad

Germán Martitegui vive en una casa ecológica construida con materiales naturales, ubicada en una isla del Delta. El espacio fue diseñado para funcionar sin electricidad ni agua corriente, con una ambientación rústica y una estructura integrada al entorno. Cada decisión responde a una lógica funcional y a una forma de vida vinculada con lo esencial.

La casa del Delta de Germán Martitegui: Ecológica y construida con materiales naturales

Germán Martitegui, reconocido chef argentino, eligió un estilo de vida diferente para sus momentos de descanso. En una isla del Delta del Tigre, construyó una increíble casa ecológica que se destaca por su diseño rústico, el uso de materiales naturales y la ausencia de electricidad y agua corriente.

Según se conoció, la propiedad del jurado de MasterChef Celebrity está ubicada en una zona de acceso restringido, a la que solo se puede llegar en lancha. Esta condición refuerza el aislamiento del entorno urbano y permite una experiencia de vida más vinculada al paisaje. La casa fue pensada para funcionar sin conexión a los servicios tradicionales.

La construcción se realizó con materiales como madera y fibras naturales, que se integran visualmente al entorno del Delta. El diseño de la casa de Germán Martitegui prioriza la ventilación cruzada, la luz natural y la funcionalidad de cada espacio. No hay artefactos eléctricos ni instalaciones convencionales, lo que genera una dinámica basada en la simplicidad.

El interior de la vivienda mantiene una estética sobria, con muebles de líneas simples y colores neutros. La cocina está equipada con utensilios básicos y se adapta a las condiciones del lugar. Además, el dormitorio y el área de descanso siguen el mismo criterio, con materiales livianos y disposición práctica.

En medio de la nada y materiales naturales, los detalles de la casa de Germán Martitegui

Uno de los espacios más destacados es el balcón, desde donde se puede observar el paisaje del Delta. La vista abierta al río y la vegetación circundante forman parte de la experiencia cotidiana. El entorno natural funciona como parte activa de la casa, con sonidos, colores y ritmos que acompañan cada jornada, según contó Germán Martitegui en un recorrido por su casa con Telefe.

La propuesta del jurado de MasterChef Celebrity responde a una búsqueda personal de conexión con lo esencial. La casa no está pensada como un espacio turístico ni como una residencia permanente, sino como un lugar de retiro y descanso. Allí, el chef encuentra un ritmo diferente, alejado de la exigencia de la cocina profesional y la televisión.

VDV