Paseos, playa y amigos: las mejores fotos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Barcelona

Valeria Mazza se instaló en España para conducir Bailando con las Estrellas y, en los últimos días, dijo presente en la Fashion Week de Madrid, donde deslumbró en el evento de Carolina Herrera. Aprovechando su estadía en Europa, la modelo viajó a Barcelona junto a su esposo, Alejandro Gravier, y compartió en sus redes sociales las fotos más destacadas de su paseo.

Las mejores fotos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Barcelona

Valeria Mazza aprovechó su paso por Barcelona para disfrutar de un plan más relajado, lejos de las luces de los desfiles. La top model compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales que retratan un día de paseo junto a Alejandro Gravier y algunos amigos.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

En las imágenes se la puede ver sonriente, disfrutando de la playa, tomándose una selfie con su marido y hasta sorprendida por un detalle muy argentino: una bandera de Boca Juniors colgada de la ventana de un edificio.

Alejandro Gravier

“Paseos, reencuentro con amigos, familia”, escribió la conductora de Bailando con las Estrellas en el epígrafe de la publicación, que rápidamente sumó miles de likes y comentarios. "Qué inspiración y admiración transmiten", "Siempre divina y simpática" y "Siempre sonriendo, me encantan y que hermosa familia han formado" fueron algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron a la pareja.

La foto de Valeria Mazza en Barcelona

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Cabe mencionar que Valeria Mazza atraviesa un gran momento profesional en España gracias a su rol en la segunda temporada de Bailando con las Estrellas, el reality de Telecinco. La modelo se instaló en Madrid para conducir junto a Jesús Vázquez uno de los programas más exitosos de la TV española.

Sin embargo, en los últimos días, la modelo dejó en claro que, aunque su agenda en Europa está cargada de compromisos laborales, siempre encuentra un espacio para disfrutar de los pequeños momentos que la conectan con su costado más íntimo.