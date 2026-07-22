Valeria Mazza deslumbró con un look dark romance: vestido impactante y botas XL de su propia marca

Valeria Mazza apostó por un estilo que comienza a marcar tendencia. Mediante un vestido de alto impacto y botas XL, que pertenecen a su propia firma de calzados, la top model logró llevarse toda la atención en redes sociales y mostró cómo sumarse a la estética dark romance.

Valeria Mazza apostó al estilo dark romance con un look audaz

Valeria Mazza volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda con una producción en la que apostó por una de las estéticas más fuertes de la temporada: el Dark romance. Esta corriente, que domina las pasarelas internacionales, combina el romanticismo clásico con detalles de inspiración gótica, transparencias, encajes y siluetas estructuradas, dando lugar a estilismos sofisticados, femeninos y de gran impacto visual.

La conductora lució un vestido negro lencero protagonizado por un corset confeccionado en tul transparente con delicados bordados florales. La pieza, inspirada en el universo de la lencería, se ajustó a su silueta y destacó su torso gracias a su estructura, mientras que la falda de amplio volumen aportó dramatismo y movimiento, equilibrando sensualidad y elegancia.

Valeria Mazza

Sin dudas, las transparencias del atuendo se convirtieron en el centro del outfit. El tul bordado dejó entrever la piel de manera sutil, un recurso característico del estilo Dark romance, que reemplaza los escotes pronunciados por juegos de texturas, encajes y detalles artesanales para construir una imagen refinada y contemporánea.

El negro absoluto terminó de definir la propuesta. Esta tonalidad atemporal y sofisticada reforzó el aire teatral del estilismo, que también incorporó referencias victorianas reinterpretadas desde una mirada moderna, una de las claves de esta tendencia que gana cada vez más protagonismo entre las firmas de lujo.

En cuanto al beauty look, Valeria Mazza llevó el cabello recogido en un rodete bajo de acabado prolijo y un maquillaje en tonos neutros, con la piel luminosa y los ojos suavemente destacados, una elección que permitió que el vestido se llevara toda la atención.

Botas XL: el complemento que elevó el look dark romance de Valeria Mazza

Para completar el estilismo, Valeria Mazza eligió unas botas XL de su propia marca, la cual lleva su nombre y es desarrollada por una conocida empresa argentina. El modelo son unas bucaneras negras de gamuza, de caña extra alta y taco aguja, el cual aportó carácter y modernidad, generando un atractivo contraste con el romanticismo del corset bordado.

Valeria Mazza

Cabe destacar que este tipo de calzado se convirtió en uno de los grandes aliados del estilo Dark romance, por lo que Valeria Mazza no dudó en elegirlo. Su característica principal es la fuerza que brinda a los looks sin perder elegancia. Las botas XL son ideales para combinar con vestidos de transparencias, encajes o siluetas estructuradas, logrando así el equilibrio perfecto entre sofisticación y audacia.

De esta manera, Valeria Mazza deslumbró con un look dark romance: vestido impactante y botas XL de su propia marca. La empresaria lució un diseño con corset confeccionado en tul transparente con delicados bordados florales y falda amplia que combinó con bucaneras negras, una propuesta total black que se llevó todos los halagos en redes sociales.