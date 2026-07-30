La comparaban con Valeria Mazza, fue novia de Martín Menem y hoy vive de la meditación: el presente de Gilda Lechini

Gilda Lechini fue protagonista de una producción de la revista CARAS en el año 2000, donde habló de su parecido con Valeria Mazza. Su carrera la llevó a trabajar como modelo y a proyectarse en Europa, mientras en lo personal mantenía una relación con Martín Menem. Con el paso del tiempo, su historia se fue transformando y hoy transita un presente muy diferente al de aquellos años. La combinación de su trayectoria profesional y sus vínculos personales marcó una etapa que abrió camino a nuevas experiencias.

Gilda Lechini se refirió a su parecido con Valeria Mazza y habló de su pasada relación con Martín Menem

En el año 2000, Gilda Lechini sorprendía por su gran parecido con Valeria Mazza. En una producción de la revista CARAS, la modelo, de 21 años en ese momento, contaba que en la calle las personas se detenían a mirarla porque dudaban si era o no la reconocida top model. Incluso sus amigos le hacían bromas por la semejanza y, gracias a esa similitud, consiguió un trabajo como doble de Valeria en un comercial para Italia.

Gilda Lechini

“Por el parecido que tengo con ella, me contrataron para ser su doble en un comercial. Como Vale estaba embarazada, solo le tomaban primeros planos de su casa, mientras que, de lejos, filmaban mi cara y mi cuerpo. Incluso estábamos maquilladas igual”, comentó. La terapista, que integraba el staff de Ricardo Piñero, destacaba que compartía con la modelo rasgos como el color de los ojos, el estilo de corte y tono de cabello. “Si bien admiro mucho su carrera y no me molesta que me comparen con ella, prefiero que me conozcan por mí”, explicaba.

El camino internacional también formaba parte de sus proyectos. Poco tiempo después, Gilda Lechini viajó a París, donde permaneció un mes realizando desfiles y recibiendo propuestas para regresar en julio o agosto. “Siempre quise irme y no lo hice antes porque no me sentía preparada. Igual, en Europa, extrañé mucho a mi familia y a mi novio. Pero, a pesar de eso, quiero volver”, contaba en aquel momento. Su experiencia en Europa marcaba un paso importante en su carrera, aunque la distancia con sus afectos se hacía sentir.

Gilda Lechini | Foto: archivodemodaarg

Por otro lado, la modelo mantenía en el 2000 una relación con Martín Menem, con quien estaba de novia hacía un año. “Con Martín estamos muy bien, pero, por el momento, cada uno está en su proyecto de trabajo. Él es abogado. Me encantaría casarme con él y tener hijos, pero mi sueño actual es hacer una carrera internacional”, decía entonces, dejando en claro que su prioridad era consolidar su camino en el mundo de la moda.

En la edición 954 de revista CARAS, el 18 de abril del 2000.

La nueva vida de Gilda Lechini en Santa Fe: "Profesora de danzaterapia y sanadora pránica"

Hoy, lejos de las pasarelas, Gilda Lechini vive en Santa Fe y, según ella misma cuenta, se dedica a la enseñanza y a las terapias alternativas. En sus redes sociales contó que, mientras residía en Buenos Aires, se formó como profesora de danzaterapia, una disciplina que utiliza el movimiento corporal como herramienta de expresión y bienestar. La práctica busca integrar cuerpo y mente, favoreciendo la conexión personal y la liberación de emociones a través de la danza.

Gilda Lechini

Además, se especializó como "sanadora pránica", una técnica que dice trabajar con la energía vital para equilibrar el cuerpo y la mente. La sanación pránica se basa en la idea de que los campos energéticos influyen en la salud y que, mediante movimientos específicos de las manos, se pueden limpiar y revitalizar esos campos, promoviendo el bienestar integral. Su formación también incluye la terapia holística, un enfoque que considera al individuo como un todo, integrando aspectos físicos, emocionales y espirituales.

Este tipo de terapia busca armonizar las distintas dimensiones de la persona, utilizando herramientas como la meditación, la respiración consciente y técnicas de relajación. El presente de Gilda Lechini está marcado por esta nueva etapa, donde combina la enseñanza con la práctica de terapias alternativas. Su vida en Santa Fe refleja un cambio de rumbo que la llevó a explorar caminos diferentes, vinculados al bienestar y al desarrollo personal, manteniendo siempre la búsqueda de equilibrio y conexión con su entorno.

Gilda Lechini

Gilda Lechini transita una etapa distinta en su vida, marcada por nuevas elecciones y proyectos que la alejaron del mundo de la moda. Su recorrido comenzó con la notoriedad que alcanzó en los años 2000, cuando se destacaba su semejanza con Valeria Mazza y su vínculo con Martín Menem. Con el paso del tiempo, su camino se orientó hacia otras prácticas y disciplinas que hoy forman parte de su presente. La combinación de experiencias le permitió construir una historia que refleja cómo distintas decisiones fueron dando forma a un estilo de vida diferente.

VDV