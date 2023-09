Vanesa de Noble Herrera presenta a sus hijos, Mora y León

Vanesa de Noble Herrera posa junto a sus dos hijos, Mora (12) y León (7). También lo hace junto a dos retratos de Ernestina Herrera de Noble (fallecida directora del Grupo Clarín), la madre de Felipe Noble Herrera, su marido.

El impulso de ayudar a quienes lo necesitan siempre lo entendió como un alimento para el alma, y lo expresa muy bien cuando en el amplio living de su residencia de Martínez, frente a una hermosa vista del río, abraza una escultura de un enorme corazón realizada por el artista Ezequiel Wasserman, cuyo objetivo con la obra fue simbolizar la diversidad de formas en las que el amor puede manifestarse. “Mis cruzadas solidarias siempre estuvieron vinculadas a la salud y al derecho a la salud. De un tiempo a esta parte estoy enfocada principalmente en temas de discapacidad y Neurodivergencia: Autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia, entre otros… Y desde que conocí a Ian Galo Lescano (o Ian Moche, como se presenta en las redes), un niño autista de 10 años que es activista, él y su familia me han dado cátedra respecto al autismo. Considero que se han logrado varias avances con respecto a la difusión y a generar una sociedad más amigable donde haya más inclusión”, firma Vanesa de Noble Herrera.

Vanesa de Noble Herrera, en exclusiva para CARAS.

Con la convicción como fortaleza, le dice a CARAS que no existen personas diferentes y que lamentablemente todavía hay gente que piensa que el autismo es una enfermedad. “Ahora se está tratando en el Congreso la Ley de Capacitación en Discapacidad para Docentes. Que se logre su sanción sería maravilloso puesto que se les daría a los maestros mucho conocimiento para que transmitan a sus alumnos neurodivergentes. A su vez considero que este es un trabajo de raíz. Tendríamos que comenzar a inculcarles a los niños desde el Jardín y durante toda su trayectoria escolar, que cada uno tiene cualidades distintas y que todos debemos estar incluidos. Tiene que ser un mundo inclusivo para que todos podamos estar a gusto, todos tenemos que tener lugar en el sistema. Se que es un trabajo muy difícil, pero no imposible. Hay que arrancar y lograrlo”, agrega quien además posa con sus adorados perros, un Caniche y un Pastor Australiano.

Mora y León los hijos de Vanesa de Noble Herrera.

La esposa de Felipe Noble Herrera está enfocada en los candidatos a presidentes, para que quién sea elegido como Primer Mandatario tenga en su agenda el tema de la discapacidad. “Estoy organizando reuniones con cada uno de ellos e iré acompañada de gente que pueda explicar estos temas mucho mejor que yo, en forma muy clara y concisa. Mi intención es que el que llegue a ser Presidente se ocupe de que las personas con discapacidades tengan sus derechos. Porque ya no podemos mirar para otro lado, no podemos ir por la calle y ver que alguien estaciona en una esquina y bloquee una rampa para discapacitados. Yo, si veo a alguien que lo esté haciendo, le pido que estacione en otro lado porque alguien puede necesitar cruzar usando esa rampa. Que también puede ser una mamá o un papá con el cochecito de su bebé…”, agrega.

Vanesa de Noble Herrera: ADN solidario de padres a hijos

Vanesa confiesa que su empatía con la ayuda social la tiene desde muy chica. “En mi casa siempre se hablaba de donar cosas que nosotros no utilizábamos y estaban en buenas condiciones. Remarco lo de cosas en buen estado, porque hay veces que se regalan cosas que no sirven para nada. Mi papá era radical y mi mamá justicialista, ambos apoyaban la idea de la Justicia Social. Y no siempre es regalar: a veces se le puede dar una mano a alguien para que salga de un mal momento y después esa persona debería poder conseguir un trabajo, capacitarse”, dice.

Vanesa junto a sus hijos y mascotas.

Además de sus padres, la abogada y coordinadora del área de Salud de Fundación Noble reconoce otra figura rectora en la construcción de sus valores. “Le agradezco a Ernestina Herrera de Noble, la abuela de mis hijos, la mamá de Felipe. Sinceramente me encanta que me haya inspirado y dejara su legado de solidaridad en mi persona. Estoy tratando de llevar ese legado de la mejor manera posible y con mucha responsabilidad. Por ejemplo, desde que nacieron Mora y León, siempre les demostramos nuestra preocupación por las personas más necesitadas. Nos acompañaron a diferentes acciones solidarias y en el colegio siempre nos hacen saber que nuestros hijos manifiestan mucha solidaridad desde que eran muy pequeños”, comenta orgullosa.

Vanesa de Noble Herrera.

Y para concluir, Vanesa De Noble Herrera es contundente: “Para mí la empatía es ponerse en el lugar del otro, y tratar de sentir lo mismo que esa persona siente como para poder ayudarla. Observarla, tomar lo que nos transmite, sentirlo en uno y ver de qué manera se la puede contener”, concluye.

