Wanda Nara estuvo en el ojo mediático, luego de que se diera a conocer que habría incumplido una promesa que le hizo a la Justicia argentina. En medio de su guerra contra Mauro Icardi, por la tenencia de sus hijas, la modelo viajó a Europa y compartió diversas postales con L-Gante en románticos lugares. Sin embargo, lejos de quedarse callada frente a los comentarios, compartió una fotografía y le respondió a todos los "haters".

Las vacaciones de Wanda Nara

La verdad detrás de la foto de Wanda Nara firmando "negocios importantes"

Wanda Nara no duda en compartir todos sus viajes y trabajos en su cuenta de Instagram. En varias ocasiones, dio a conocer que será conductora de programas en la televisión argentina, está en proceso de llevar a cabo su serie biográfica y continúa siendo embajadora de diferentes marcas, mientras pone en tendencia sus propios maquillajes. En los últimos días, compartió fotografías de un viaje a Europa que tenía planificado con antelación, y que provocó escándalo entre los usuarios.

Wanda Nara en Milán

Muchos se mostraron sorprendidos al ver que la modelo había vuelto a compartir momentos con L-Gante. Si bien ambos confirmaron que solo se habían acompañado, y que no volverían a estar juntos, se hicieron virales sus fotografías a los besos o tiernos recuerdos en la playa. En este contexto, en Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez dio a conocer que Nara le habría pedido al juez Hagopián poder viajar por trabajo durante cinco días al exterior, desde el 21 al 27. "Ella no regresó, y me dicen que volvería con L-Gante el 4 de agosto”, reveló el periodista.

Esto provocó diversos comentarios y críticas contra ella, quien aún lucha por la tenencia de sus hijas. Francesca e Isabella están al cuidado de su abuelo, Andrés Nara, mientras su mamá sigue recorriendo Europa. Ante esto, y para terminar con los comentarios, Wanda decidió subir una foto que se hizo viral rápidamente. En Milán, frente a un escritorio empresarial y diversos papeles privados, escribió: "Nunca no estoy haciendo negocios importantes".

La tajante respuesta a Wanda Nara

De esta manera, respondió tajante a las críticas sobre el motivo de su viaje y el por qué se encontraba en Europa. Seguido a esto, siguió compartiendo imágenes de sus looks y de los paisajes que podía disfrutar desde sus diferentes hospedajes. Wanda Nara volvió a posicionarse en el ojo mediático, pero cerró la posibilidad de discusión al compartir detalles sobre lo que hace en sus días. Según se dio a conocer, ella habría acompañado a L-Gante durante su gira, mientras continuaba cerrando negocios.

A.E