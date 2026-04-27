La China Suárez marcó tendencia en Estambul con un jean intervenido que no pasó desapercibido

En un evento donde la atención estuvo centrada en el partido entre Galatasaray y Fenerbahçe, la China Suárez logró captar todas las miradas con su presencia. Acompañada por sus hijos, la actriz no solo destacó por su apoyo al futbolista Mauro Icardi, sino también por su elección de vestuario que, sin duda, dejó huella en las redes sociales. La combinación de prendas deportivas, accesorios innovadores y detalles llamativos.

China Suárez causó sorpresa en Estambul

La China Suárez optó por un conjunto poco común que fusiona comodidad y tendencia, haciendo énfasis en un estilo urbano chic. Con una camiseta de fútbol del club local, combinada con una chaqueta de cuero oversize, logró un equilibrio entre lo casual y lo fashionista.

China Suárez//Archivo

Sin embargo, fue su pantalón lo que verdaderamente llamó la atención: un jean recto, de lavado clásico, intervenido con correas estilo arnés a la altura de los muslos, una pieza que rompió con lo convencional y aportó un aire atrevido a su look. Se trató de una pieza excepcional y que vale cientos de euros, según la página Mytheresa, la marca del jean es Coperni y vale 552 euros.

China Suárez y su hijo//Instagram

La China Suárez y el maquillaje que combinó con su atuendo

En cuanto a su belleza, la China Suárez optó acompañar su atuendo por un maquillaje sencillo, con delineado negro que resaltaba sus ojos y un gloss en los labios que aportaba un toque de frescura. Su cabello liso y suelto completó un estilo sobrio pero impactante. Perfecta para alentar a su pareja.

China Suárez//Instagram

La elección de accesorios y prendas se complementó con un outfit que, aunque polémico, refleja su personalidad vanguardista y su gusto por desafiar las tendencias convencionales. Si lugar a dudas, la China Suaréz una tendencia que generará repercusiones en la moda tanto en Turquía como en Argentina.