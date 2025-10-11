Filtraron la polémica actitud de Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity

A tan sólo tres días de que se enciendan las hornallas de MasterChef Celebrity, las polémicas comenzaron a hacerse presentes. En las últimas horas se reveló que Wanda Nara habría tenido actitudes que llena de enojo a los concursantes. Así lo contó la panelista de LAM (América TV), Juli Argenta, quien aseguró tener información de diversas fuentes que confirman la primicia que lanzó el programa de espectáculos: "Wanda se haría la simpática solo para la cámara”.

La actitud de Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity

Desde el pasado 30 de septiembre, los estudios de exteriores de Telefe están llevando a cabo las grabaciones de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Esta nueva temporada vuelve a poner a la empresaria de cosméticos y productos de belleza femenina como rostro visible del programa de cocina más famoso de la televisión nacional. Al parecer, la buena onda que se vería a través de la pantalla, no se condice con lo que realmente pasa una vez que los concursantes, los técnicos y la mediática se ven cara a cara. “Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”, comenzó diciendo la panelista en el programa conducido por Ángel de Brito.

Acto seguido, complementó: “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí es buena onda”. Esta acción habría generado un cierto malestar entre quienes están presentes en el set de grabaciones. En esta línea, se animó a esbozar que el clima laboral no sería el ideal. Al parecer, recibió el duro testimonio de uno de los cocineros amateurs que serán evaluados por el prestigioso jurado: “Me dijo: ‘Le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”.

Mientras algunos de los panelistas que integran el staff de las “angelitas” justificaban a la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca alegando de que son “como 40” los integrantes del ciclo, otros sostenían que el saludo debe de ser “en general” en estos casos, pero alzando la voz para no quedar como una “forra”. El presentador de LAM afirmó que no sería la única que adopta esta actitud, dejando entrever que otros conductores tienen el mismo gesto en sus programas.

Por su parte, en redes sociales se hicieron eco de esta información y destacaron la labor periodística de la portadora de esta primicia: “datazo de Juli Argenta”, señaló una usuaria en X (ex Twitter).

Mientras Wanda Nara se encuentra de vacaciones con sus hijas mujeres, el clima en MasterChef Celebrity parece estar caldeado. No obstante, la expareja de Maxi López está acostumbrada a ser el foco de atención de los programas de espectáculos y de todas las informaciones que giren en torno a ella. La famosa, por su parte, se muestra selectiva y elige qué responder y qué dejar de lado.

