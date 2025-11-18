La guerra legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse en medio de un nuevo movimiento familiar: este miércoles, el futbolista entregó a sus hijas antes de regresar a Turquía y, en paralelo, se realizó una nueva audiencia para definir cómo continuará la tenencia de sus dos hijas. Según reveló Yanina Latorre en Sálvense Quien Pueda (América), la mediación dejó al descubierto las estrictas condiciones que la conductora de MasterChef Celebrity habría impuesto para que el futbolista pudiera ver a las nenas con mayor frecuencia.

Las condiciones que Wanda Nara le puso a Mauro Icardi para poder ver a sus hijas más seguido

De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre, el futbolista “está volando de un lado a otro porque hay muchos secretos” y porque la empresaria insiste en que no quiere que él abandone el país. “Las abogadas habrían dicho que se iría mañana, cosa de que el abogado de Wanda no trabaje tan rápido, porque lo único que ella quiere es que Icardi no salga del país”, afirmó la conductora. Aunque el juez ya se expidió, lo hizo con una frase que generó incertidumbre: “Por ahora, no tiene prohibido salir”. Ese “por ahora”, según la panelista de LAM, encendió todas las alarmas.

Tal como detalló, el trasfondo del conflicto es económico ya que Mauro Icardi mantiene una importante deuda alimentaria, pero la casa familiar ya estaría embargada, lo que asegura el cobro del crédito. Por ese motivo, legalmente no existirían argumentos para impedirle trabajar en el exterior, a diferencia de otros deudores sin patrimonio. “Ella podría ejecutar el embargo y cobrar”, explicó. Sin embargo, Wanda Nara se niega a presentar su propio patrimonio, lo que podría reducir el monto de la cuota firme que eventualmente se establezca.

Mauro Icardi y Wanda Nara

A esto se suma el malestar personal: tras las recientes declaraciones de la China Suárez, la empresaria estaría más decidida que nunca a endurecer su postura. En ese marco, Yanina Latorre reveló: "La pelea acá no es solo la cuota alimentaria, es todo".

Una por una, las condiciones que le impuso Wanda Nara a Mauro Icardi

Según contó Yanina Latorre, del lado de Wanda Nara "se solicitó autorización para que Isabella y Francesca Icardi puedan pasar las vacaciones en Uruguay y quedarse allí durante una de las fiestas". Ese viaje requiere la firma de Mauro Icardi, dado que las niñas no pueden salir del país sin el consentimiento de ambos padres.

Sin embargo, la negativa más firme de Wanda Nara es permitir que las niñas viajen a Turquía. "El mensaje de Wanda es claro: 'Las chicas a Estambul no van'. Porque ella tiene miedo de que si ingresan a Estambul, no vuelvan a salir por el tema de 'centro de vida' y las leyes machistas", detalló la condutora de SQP. Por eso, propone que los encuentros entre Mauro Icardi y sus hijas se den “en un lugar neutro”, preferentemente Argentina.

Wanda Nara

Mauro Icardi, por su parte, también pidió una fiesta y planteó viajar a Buenos Aires para ver a las nenas, aunque todo depende de las vacaciones del club en el que juegue, ya que aún no está confirmado su futuro en el Galatasaray.

A esto se suma un conflicto económico: Wanda Nara adeuda cerca de 70 mil dólares por incumplimientos previos y volvió a exigir el pago de la deuda alimentaria. En paralelo, insiste con que Mauro Icardi no salga del país hasta que todo quede resuelto.