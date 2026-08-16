Valeria Mazza, Vero Lozano y Juliana Awada comparten la tendencia que domina el living de su casa

El universo de la decoración de interiores siempre encuentra nuevos faros en las elecciones cotidianas de las celebridades más influyentes. En esta oportunidad, las redes sociales permiten observar un detalle común que se repite en los espacios principales de las residencias de Valeria Mazza, Vero Lozano y Juliana Awada. Las grandes estructuras literarias copan la escena arquitectónica y desplazan a los tradicionales televisores o cuadros minimalistas para otorgar un carácter sumamente intelectual a cada hogar.

La imponente biblioteca empotrada de Valeria Mazza en Madrid

El refugio sofisticado de Valeria Mazza, Vero Lozano y Juliana Awada

Valeria Mazza marca tendencia desde su residencia madrileña, donde combina el diseño europeo con espacios diáfanos que priorizan la vida social. Por su parte, Verónica Lozano elige una imponente mansión de estilo francés en San Isidro donde conviven obras de arte y rincones pensados para la lectura.

Vero Lozano incorpora la biblioteca en su living de estilo francés.

Juliana Awada también demuestra su debilidad por los detalles artesanales al integrar muebles rústicos y estanterías colmadas de volúmenes ordenados por gama cromática. Estas tres referentes demuestran que la elegancia actual requiere superficies vivas donde la cultura ocupa un lugar central.

Juliana Awada y su biblioteca en orden de colores.

El furor por las estructuras literarias en el diseño de interiores

La tendencia de incorporar bibliotecas monumentales responde a una corriente global que busca generar calidez visual y un fuerte sentido de pertenencia en los espacios cotidianos. Los diseñadores de interiores señalan que estos muebles de piso a techo aportan textura, altura y un toque de distinción inigualable a cualquier ambiente moderno.

La biblioteca de Marley supera los 2 metros de altura.

Además, la disposición de los ejemplares por colores o temáticas funciona como un recurso estético económico y sofisticado que reemplaza con gran éxito a los ornamentos convencionales. La lectura deja de pertenecer únicamente al ámbito privado de los estudios para integrarse de lleno en el corazón de la vida social de la casa.

Julieta Ortega y Marley apuestan fuerte al formato XXL

Julieta Ortega deslumbra en su hogar porteño con una pared biblioteca equipada con una clásica escalera móvil de madera y estantes repletos de vinilos y literatura. De manera similar, Marley integra en su living principal una estructura imponente que supera los dos metros de altura y alberga un archivo invaluable de historias familiares. Ambas figuras confirman que el orden de los libros aporta una personalidad única y dinámica a las áreas de descanso.

Julieta Ortega y su biblioteca con escalera móvil.

Las elecciones estéticas de Valeria Mazza, Vero Lozano y Juliana Awada ratifican que el centro de la casa moderna late al ritmo de la literatura y el buen gusto. Los espacios amplios y luminosos encuentran en estos enormes muebles la herramienta perfecta para equilibrar la modernidad con la calidez del hogar. Las celebridades transforman sus salas en auténticos refugios culturales que marcan el rumbo indiscutido del diseño contemporáneo.