El viaje soñado de Julieta Ortega a Nueva York: entre cafés, paseos y una sorpresa en la calle

Julieta Ortega compartió en su red social las espectaculares vacaciones que disfruta en Nueva York. Mediante una serie de fotos, la artista mostró su look street style, el reencuentro con una amiga y los paisajes que decidió guardar en su celular, cosechando así una lluvia de corazones por parte de sus seguidores.

Las fotos de las vacaciones de Julieta Ortega en Estados Unidos

Después de un intenso comienzo de año laboral, Julieta Ortega decidió hacer una pausa y regalarse unos días de descanso en Nueva York. El viaje llegó poco tiempo después del estreno de la segunda temporada de En el barro en Netflix y fue la propia actriz quien compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotos que refleja distintos momentos de su estadía.

Las imágenes muestran una Nueva York vibrante y clásica al mismo tiempo. En una de las postales, se puede la puede ver luciendo un look urbano y relajado compuesto por una campera negra de estilo puffer, un pantalón oxford en color gris y zapatillas al tono. Para protegerse de las bajas temperaturas, sumó guantes de lana y una chalina.

El viaje soñado de Julieta Ortega a Nueva York

El álbum también incluye un video que refleja la sorpresa inesperada que se encontró por los barrios residenciales neoyorquinos: un grupo de jóvenes se encuentran abrazados a una persona disfrazada de pila. Esto llamó la atención de Julieta Ortega, por lo que decidió grabar el momento y subirlo a su red social como parte de su experiencia en el país.

Además, en su carrete se observa que la actriz posó en una vereda arbolada, con edificios de ladrillo a sus espaldas y su look street style. Su paseo por la ciudad incluyó, sin dudas, un rico café que le permitió conservar la temperatura corporal y poder caminar por las calles de Nueva York. En otra imagen, Julieta Ortega se muestra sonriendo junto a una amiga que, al parecer, se la encontró allí. Ambas con gorros de lana, bufandas y anteojos se mostraron sonrientes en la selfie.

Gastronomía local, look comfy y visitas a museos: así son los días de Julieta Ortega en Nueva York

En su posteo Julieta Ortega sumó una postal de la imponente fachada del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), rodeada de rascacielos que dibujan el característico skyline de la ciudad. La foto transmite esa energía única de Manhattan, con calles activas y arquitectura que combina modernidad y tradición. Sin embargo, su viaje no fue solo de recorridos turísticos: también hubo lugar para disfrutar de la gastronomía local.

Por esta razón, Julieta Ortega aparece sentada en un restaurante con un look comfy en color rojo y actitud relajada mientras prueba una hamburguesa acompañada de papas fritas. En cada una de las fotos, la artista comparte su faceta más cotidiana y distendida lejos de la exposición mediática y el glamour de las alfombras rojas.

El viaje soñado de Julieta Ortega a Nueva York

Su viaje a Estados Unidos parece haber sido una combinación perfecta entre descanso, disfrute y reconexión personal. De esta manera, tras el estreno de su último proyecto en la reconocida plataforma de Netflix, el viaje soñado de Julieta Ortega a Nueva York incluyó cafés, paseos y un sorpresa en la calle que decidió filmar. Asimismo, pudo disfrutar de su gastronomía, de visitar museos y mostrarse con looks relajados.