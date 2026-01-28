Andrea Rincón: "La gente dice que Julieta Ortega me ayudó, pero en realidad nos unió algo que le pasaba a ella"

Durante mucho tiempo, la relación entre Andrea Rincón y Julieta Ortega fue leída desde afuera como una historia de rescate y acompañamiento en momentos difíciles. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz decidió poner en palabras su propia versión de ese lazo, lejos de los etiquetas y con una mirada mucho más equilibrada. En una charla sincera en El Ejército de la Mañana para Bondi Live, Andrea habló del presente del vínculo y de aquello que, en verdad, las unió.

Andrea Rincón y un vínculo que cambió con el tiempo

Ante las versiones que hablan de un distanciamiento definitivo, Rincón fue clara: “Nos seguimos viendo. No estamos todo el tiempo juntas como antes, pero yo la sigo viendo. Tenemos los mismos amigos en común. Yo el fin de semana comí con Rosario, con Ortega, almorzamos juntas y quedamos en juntarnos esta semana a comer. No es que pasó algo específico”, explicó, descartando cualquier conflicto puntual entre ellas.

Con el paso del tiempo, lo que sí cambió —según contó Andrea Rincón— fue su propia forma de vincularse y de elegir con quién compartir su día a día. “Yo cambié mucho. Cambié mucho y había mucha gente con la que yo me juntaba todo el tiempo y me empecé a parecer más a otras personas y a juntarme más. De hecho, hoy tengo más en común con Rosario que por ahí con Juli, y empezamos a distanciarnos cada vez más”, reconoció, con naturalidad.

Andrea Rincón y el verdadero origen de su amistad con Julieta Ortega

Pero el punto más fuerte de su relato llegó cuando se refirió a esa idea instalada de que Julieta fue quien la sostuvo en sus momentos más complejos. Para Andrea, esa mirada es incompleta. “En ese infierno en el que yo estaba, yo me pegué también para salir con personas que tienen herramientas para ayudarme. Juli me acompañó, como yo la acompañé a ella. Cuando la gente dice que me ayudó, yo creo que nos ayudamos mutuamente”, afirmó, marcando que el sostén fue de ida y vuelta.

Incluso, Andrea Rincón reveló que el verdadero origen del vínculo estuvo lejos de su propia internación. “Cuando yo la conocí a ella, ella estaba pasando un momento muy difícil y ahí fue que nos unimos. Después pasó lo de mi internación, pero en realidad lo que nos unió fue una situación que estaba viviendo ella, en la que supe acompañarla. Eso fue lo que nos unió”, explicó, cambiando el eje de una historia que muchos daban por conocida.