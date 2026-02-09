De la China Suárez y Julieta Ortega a Verónica Llinás: así son los nuevos personajes de En el barro 2

La cuenta regresiva ya comenzó para que En el barro 2 haga su desembarco en Netflix. Con fecha pautada para que el próximo viernes 13 de febrero se estrene la serie -que es el spin-off de El Marginal-, se difundieron los nuevos nombres que se integran al staff de actrices. Entre ellas se destacan las participaciones de Eugenia “China” Suárez, Julieta Ortega y Verónica Llinás, quienes le darán vida a los personajes más emblemáticos de la nueva temporada.

A través del perfil @CheNetflix, se publicaron una por una las imágenes de las actrices que formarán parte del nuevo plantel de En el barro. “Las puertas de La Quebrada están a punto de abrir y ellas son las protagonistas. En el barro vuelve el 13 de febrero, solo en Netflix”, anunciaron con bombos y platillos desde esta cuenta oficial. Con nuevas reglas, nuevas reclusas y un clima de violencia extrema, los personajes de la China Suárez, Julieta Ortega y Verónica Llinás entran en acción.

En el Barro

De acuerdo con los avances de la ficción creada por Sebastián Ortega, la historia central se centrará en la vida carcelaria de Gladys Borges. Ana Garibaldi, la intérprete que le da vida a la esposa de Mario Borges, comienza esta temporada en libertad criando a su nieto Juan Pablo. Sin embargo, las vueltas de la vida hacen que nuevamente caiga en el ambiente delictivo, razón por la cual es arrestada nuevamente. Al llegar al penal, se enfrenta con un clima completamente renovado y con nuevas internas.

El poder está en manos de La Gringa, el personaje que caracteriza Verónica Llinás, quien se opondrá a serle arrebatado. Gladys, por su parte, intentará escalar posiciones y reconciliarse con las “embarradas” para hacerle frente a esta despiadada líder que maneja a las presas a su antojo explotándolas y actuando bajo la complicidad de la seguridad.

En el barro 2 | Instagram

La China Suárez, una presa que juega a dos puntas

La incorporación de la China Suárez viene a ponerle pimienta a un clima caldeado. Eugenia interpreta a Nicole García, una presa que es novia de La Gringa (Verónica Llinás). No obstante, en paralelo, mantiene un romance clandestino con otra presa, generando un riesgo permanente a ser descubierta. Con el correr de los capítulos, su historia toma un giro inesperado y traiciona a la líder del penal, colocándose en la vereda de Gladys Borges. "Para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida", sostuvieron en los adelantos.

En contraposición, La Gringa Casares logra beneficios exclusivos y tratos como una “presa VIP” manteniendo una relación de complicidad con las autoridades. Nicole, representa para ella su debilidad y, al ver que se aleja de ella, la lleva a mantener celos obsesivos que la llevan al límite.

En el barro 2 | Instagram

Julieta Ortega en la piel de Helena

En el barro 2 intenta abordar diversas problemáticas carcelarias de las mujeres que viven tras las rejas. Es por ello que Julieta Ortega encarna a Helena, una reclusa que vive en el pabellón de mujeres junto a su hijo Vito. Respetuosa, educada, misteriosa, este personaje es crucial en la serie ya que, cuando se descubra el motivo de su condena el penal se volverá un verdadero revuelo.

Julieta Ortega en En el barro | Instagram

Cabe destacar que el relato audiovisual contará con la participación de actrices que dejaron huellas en la primera entrega. Érika de Sautu Riestra vuelve como Olga e intentará seguir con su negocio de estética corporal desde una nueva perspectiva teniendo como eje central el chat intercarcelario. Carolina Ramírez vuelve como Yael y, tras dar en adopción a su hija, cae en el consumo de drogas a causa de una profunda depresión. Finalmente, Lorena Vega encarnará una vez más a La Zurda, quién está sometida a los dictámenes de La Gringa. Con el regreso de Gladys a La Quebrada, las “embarradas” deberán elegir de qué lado están.

En esta línea, se confirmó la participación especial de Osmar Nuñez, Victorio D’Alessandro, Pablo Rago, L-Gante, Juan Minujín y Gerardo Romano. Todos ellos aportan condimentos claves en una historia cargada de tensión, violencia y supervivencia. De esta manera, las expectativas están puestas en este viernes 13 de febrero donde la China Suárez, Julieta Ortega y Verónica Llinás desembarcan en En el barro 2, una de las series más vistas de la plataforma global y que más comentarios genera en redes sociales.

