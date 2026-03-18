Este jueves 19 de marzo se estrenará la segunda temporada de Máxima, la ficción que recorre la vida de Máxima Zorreguieta desde sus años en Argentina hasta su llegada a la realeza europea. En esta nueva entrega, uno de los aspectos más sensibles que se abordarán será el vínculo con su hermana menor, Inés Zorreguieta, cuya historia estuvo marcada por la tragedia.

La trágica vida de Inés, la hermana de Máxima Zorreguieta que se suicidó

Inés Zorreguieta nació el 4 de septiembre de 1984 en Buenos Aires, en el seno de una familia numerosa encabezada por Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti. Creció junto a sus hermanos en el barrio de Recoleta, donde tuvo una infancia atravesada por una educación privilegiada. Desde chica mostró una fuerte inclinación artística, especialmente por la música: estudió canto y guitarra, y llegó a presentarse en escenarios interpretando clásicos de bandas como The Beatles, The Doors y Jimi Hendrix.

Inés Zorreguieta y Máxima Zorreguieta

Sin embargo, su camino profesional tomó otro rumbo. Se recibió de licenciada en Psicología en la Universidad de Belgrano con un destacado promedio, y su tesis ya anticipaba una sensibilidad particular: abordó las diferencias de género en el suicidio y las conductas asociadas. A pesar de tener la posibilidad de continuar su formación en Europa junto a su hermana, eligió quedarse en Argentina y desarrollar su carrera allí.

A lo largo de los años, trabajó en organismos como las Naciones Unidas y en el Ministerio de Desarrollo Social. Su nombre también apareció en la agenda pública en 2016, cuando fue cuestionada por un nombramiento dentro de la administración estatal, lo que la expuso mediáticamente.

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Más allá de su perfil profesional, quienes conocían a la familia coinciden en que el vínculo entre Inés y Máxima era especialmente cercano. A pesar de los 13 años de diferencia, la actual reina siempre tuvo una relación de profunda complicidad con su hermana menor. De hecho, Inés tuvo un rol destacado en la vida familiar de la monarca: fue madrina de Ariadne, la hija menor de la reina y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Máxima Zorreguieta

El 6 de junio de 2018, la noticia de su muerte conmocionó tanto a la Argentina como a Europa. Inés fue hallada sin vida en su departamento del barrio de Almagro, a los 33 años. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. Su fallecimiento puso en evidencia una lucha silenciosa: años antes había atravesado cuadros de depresión y trastornos alimentarios, por los que había recibido tratamiento.

La reacción de Máxima Zorreguieta tras la muerte de su hermana, Inés

El impacto en la familia fue devastador. Máxima Zorreguieta viajó de urgencia al país para despedirla, mientras el rey permanecía en Europa por compromisos oficiales. Con el tiempo, la reina decidió hablar públicamente sobre el dolor que atravesaron, reconociendo las dificultades para comprender y acompañar este tipo de padecimientos, incluso dentro de un entorno cercano.

La segunda temporada de Máxima por HBO Max promete profundizar en estos aspectos más íntimos de su historia, mostrando no solo su camino hacia la corona, sino también los momentos más duros que marcaron su vida personal. La figura de Inés, en ese contexto, aparece como una pieza clave para entender la dimensión humana detrás de una de las mujeres más influyentes de la realeza europea.