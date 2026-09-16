Entramos a la casa de Sergio Lapegüe: vigas a la vista, una isla multifunción y banquetas que son tendencia

Sergio Lapegüe sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar los detalles de su hogar que combina calidez, funcionalidad y un diseño contemporáneo. A través de un video en Instagram, el conductor mostró un espacio de concepto abierto, vigas a la vista, una isla multifunción y banquetas que son tendencia.

Sergio Lapegüe reveló en redes sociales el espacio más funcional de su casa

Sergio Lapegüe volvió a cautivar a los usuarios al compartir un video en donde bromea junto a su hija Mica sobre la espera de Delfina, su nieta y la nueva integrante de la familia. Mientras, el periodista filma a la actriz bailando con su panza de 40 semanas de gestación, deja ver la intimidad de su hogar y su concepto abierto.

Así es la casa de Sergio Lapegüe//Instagram

La vivienda refleja una combinación equilibrada entre calidez, funcionalidad y diseño contemporáneo. En los distintos ambientes se destacan las vigas a la vista, pintadas de blanco, aportan amplitud visual y refuerzan una impronta que combina el estilo loft urbano. La estructura, además de sumar personalidad, permite jugar con distintas fuentes de iluminación. Sobre la cocina o el área de bar se observan luminarias colgantes con pantallas metálicas, de inspiración industrial, que aportan una luz focalizada y se convierten en parte de la decoración.

La cocina aparece como uno de los espacios centrales. Su diseño es moderno y funcional, con encimeras en tonos oscuros o claros, electrodomésticos integrados y muebles que aprovechan cada sector disponible. También, una de las imágenes se distingue una isla multifunción, rodeada de banquetas claras con respaldo y con banquetas alta de una sola pata, que son tendencias, porque combina comodidad, estética y facilidad para limpiarlas. El sector inferior de la isla incluye un botellero tipo rejilla, cargado de botellas, que refuerza la idea de que se trata de una zona destinada al encuentro y al entretenimiento.

Sergio Lapegüe junto a Mica Lapegüe dejan ver el diseño de su casa//Instagram

El equipamiento se completa con una heladera de acero inoxidable, ubicado junto a una estantería abierta de tonos oscuros. En los estantes se observan frascos, recipientes y distintos objetos de uso cotidiano. En la parte superior aparece un mate de madera, un detalle personal que suma identidad y aporta un guiño tradicional dentro de un ambiente de líneas actuales. En otra parte de la casa de Sergio Lapegüe se destaca una mesa comunal blanca de diseño sencillo y está rodeada por sillas del mismo tono. En el fondo, se observan grandes ventanales y una puerta de vidrio que conecta con el exterior.

Así es el jardín de la casa de Sergio Lapegüe: enorme piscina y muebles de metal

La casa de Sergio Lapegüe cuenta con un enorme jardín donde predominan las plantas verdes que aportan frescura y vida al ambiente. La belleza del jardín refleja el amor y dedicación que Lapegüe dedica a su hogar, convirtiéndolo en un oasis de tranquilidad y naturaleza.

Sergio Lapegüe en su jardín//Instagram

En sus publicaciones anteriores, el conductor de Lape Club Social (América TV) ya había dejado en evidencia su pasión por el cuidado del jardín, mostrando un césped perfectamente cuidado y una piscina que invita a refrescarse en los días calurosos. Sin embargo, el foco de atención se centra en los muebles del patio, que se han convertido en los protagonistas del espacio exterior.

Se trata de un conjunto de sillas, reposera y mesa de metal, de diseño simple y elegante. Este mobiliario no solo aporta funcionalidad, sino que también un toque moderno a esta parte de la propiedad. Allí el periodista compartió varias imágenes donde se lo observa en distintas situaciones, por ejemplo, tomando mate o leyendo un libro.

Sergio Lapegüe en su jardín//Instagram

La casa Sergio Lapegüe cuenta con varios atractivos que sus seguidores de redes sociales no dejan de admirar desde la cocina funcional y su particular diseño hasta el enorme jardín, donde el periodista y su familia pasan reuniones, diversiones, charlas y muchos momentos de relax.