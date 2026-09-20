Sergio Lapegüe, abuelo por primera vez: “Todavía estamos aprendiendo cómo se siente este amor”

Este sábado 19 de septiembre, Mica Lapegüe dio a luz a su hija Delfina, fruto de su amor con Tomás Bartholomé. Con la llegada de la beba, Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo por primera vez y no pudo ocultar la emoción al tener a su nieta en brazos. El periodista compartió en sus redes sociales una sentida publicación en la que mostró imágenes inéditas del especial momento en que conoció a la pequeña. “Delfi con el abuelo, ¿Podrán?”, escribió lleno de orgullo.

Sergio Lapegüe con su nieta | Instagram

Así fue la reacción de Sergio Lapegüe al conocer a su primera nieta Delfina

A través de un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, Sergio Lapegüe compartió las primeras postales junto a su nieta en brazos. En las imágenes, se lo puede ver dentro de la habitación de la clínica donde nació la niña, acompañado por su hija, Mica Lapegüe, y la pequeña Delfina. Las fotos retratan la emoción de esos primeros minutos del encuentro entre el periodista y su nieta, desde el momento en que pudieron verse cara a cara por primera vez.

Sergio Lapegüe junto a su nieta Delfina y su hija Mica | Instagram

El carrusel recorre distintas escenas de ese emotivo momento: en una de las tomas, el conductor contempla a la recién nacida, que duerme plácidamente en la cuna de acrílico, mientras su hija observa la escena desde la cama. En otra de las postales, se lo puede ver besando la mano de Mica, quien sonríe con alegría ante el gesto de su padre. Luego, aparecen las imágenes familiares, con Sergio sosteniendo a la pequeña en brazos junto a su yerno, su esposa Bochi y otros seres queridos que se acercaron a la clínica para conocer a la nueva integrante de la familia.

Sergio Lapegüe, su esposa Bochi, Tomás Bartholomé y Delfina | Instagram

Acto seguido, Sergio Lapegüe realizó una sentida carta abierta dedicada a su nieta, en la que expresó toda la emoción que le generó convertirse en abuelo por primera vez. “Llegaste, Delfina. Y con vos llegó una emoción nueva, de esas que no se explican. Te miro. Te admiro en silencio”, escribió.

Además, felicitó a su hija y a Tomás Bartholomé por la llegada de la pequeña y destacó el amor que ambos le brindarán: “Felicito a estos padres que te dan amor. El más puro de todos”. Conmovido por esta nueva etapa, reconoció: “Somos abuelos primerizos y todavía estamos aprendiendo cómo se siente este amor… pero ya sabemos que nos cambiaste la vida para siempre”.

Finalmente, le dio la bienvenida a la beba con un mensaje cargado de ternura: “Bienvenida, Delfina. Te estábamos esperando con el corazón lleno de alegría”. Y cerró su publicación con una frase que resumió la felicidad del momento: “Abuelos felices. Familia completa. Y una nueva historia que recién empieza. Bendiciones”.

La foto familiar de Sergio Lapegüe | Instagram

Sergio Lapegüe y su esposa Bochi cuemplieron el primer desafío como abuelos

Teniendo en cuenta las pocas horas de sueño que implica la crianza de una recién nacida, Sergio Lapegüe y su esposa, Bochi, asumieron su primera gran misión como abuelos: cuidar de Delfina mientras sus padres descansaban. En ese contexto, la flamante abuela apoyó a la pequeña sobre su pecho y se acomodó en un sillón, mientras su marido registraba con su celular ese tierno momento y dejaba constancia de la primera “hazaña” de ambos en esta nueva etapa familiar.

Sergio Lapegüe, abuelo por primera vez | Instagram

Por su parte, una vez finalizado el horario de visita, el matrimonio decidió celebrar la llegada de Delfina y esta nueva etapa que comienza para ellos como abuelos. “Festejando la felicidad”, expresó el conductor en un video que compartió en sushistorias, donde se lo puede ver brindando por el nacimiento de su nieta. Asimismo, acompañó las imágenes con otra emotiva reflexión: “Los abuelos primerizos en el mejor momento de nuestras vidas”.

Así, Sergio Lapegüe y Bochi comenzaron a transitar esta nueva etapa como abuelos primerizos, disfrutando de la llegada de Delfina y de los primeros momentos compartidos junto a la pequeña. Una nueva integrante que llegó para llenar de emoción a toda la familia y convertir este comienzo en un recuerdo que quedará para siempre.