Vida, la hija de Dante Spinetta y nieta del Flaco, se graduó en Miami: “Lo diste todo y más”

Vida, la hija de Dante Spinetta, sumó un nuevo capítulo a su recorrido personal y profesional durante una estadía en Miami que tuvo un significado especial para su entorno más cercano. El momento quedó reflejado en distintas postales familiares, destacando el momento de su graduación tras una larga preparación. Integrante de una familia con un gran vínculo con el arte, la joven sigue construyendo su propio camino mientras avanza en proyectos propios.

Vida, la hija de Dante Spinetta empezó una nueva etapa en su vida tras graduarse en Miami

Vida Spinetta atraviesa un momento especial en su formación artística. La hija de Dante Spinetta y Majo De La Iglesia completó sus estudios en Miami y celebró la obtención de dos diplomas vinculados a la música, rodeada por el acompañamiento de su entorno más cercano. La noticia trascendió a partir de una serie de imágenes compartidas por su madre, quien viajó a Estados Unidos para estar presente durante este especial momento junto a su hija.

Graduación de Vida Spinetta

A través de sus redes sociales, la coreógrafa mostró algunos momentos de la ceremonia y de los días compartidos con su hija en la ciudad estadounidense. En las fotografías se pudo ver a la nieta del Flaco Spinetta durante los festejos posteriores a la graduación, además de escenas familiares que reflejaron la emoción que generó este paso dentro de su recorrido profesional. Junto al álbum de imágenes, la coreógrafa expresó su orgullo por el esfuerzo realizado durante estos años: “Orgullo inmenso lo diste todo y más mi china felicitaciones!”.

Las imágenes que compartió Majo de la Iglesia, mostraron a Vida Spinetta con un diploma en Producción Musical e Ingeniería de Sonido y otro en Interpretación Musical. Ambas áreas mantienen una estrecha relación con los intereses artísticos que la joven viene desarrollando desde hace tiempo. La formación combina conocimientos técnicos vinculados al trabajo en estudio y la creación de proyectos musicales con herramientas orientadas a la performance, la composición y la interpretación.

Majo de la Iglesia en la graduación de su hija, Vida Spinetta

Aunque pertenece a una de las familias más reconocidas de la música argentina, la hija de Dante Spinetta construye un camino propio desde temprana edad. Nacida en el 2006, la joven integra una familia ligada al universo artístico a través de su madre, Majo De La Iglesia, referente de la danza y la coreografía; a la música su padre y su abuelo, Luis Alberto Spinetta. Junto a su hermano Brando de Dios Spinetta, creció en un entorno en el que el arte, el movimiento y la creatividad formaron parte de la vida cotidiana.

De la formación a sus primeros proyectos: el presente de Vida, la hija de Dante Spinetta

Desde muy chica, Vida Spinetta mostró interés por distintas disciplinas artísticas. Durante su infancia practicó gimnasia y danza, y más adelante profundizó su formación escénica a través de estudios vinculados al canto, la actuación y el teatro musical. Uno de los momentos relevantes de ese proceso llegó cuando viajó a Estados Unidos para capacitarse en el programa Go Broadway, experiencia que le permitió acceder a clases especializadas y ampliar su preparación.

Vida Spinetta

En paralelo, comenzó a desarrollar un vínculo cada vez más estrecho con la música. Con el paso de los años incorporó instrumentos como guitarra y piano, además de trabajar en la composición de sus propias canciones. Sus primeras apariciones públicas se dieron a través de versiones acústicas compartidas en plataformas digitales, donde despertó la atención de sus seguidores, gracias a interpretaciones que combinaban frescura y un estilo en construcción.

A medida que fue consolidando su identidad artística, Vida Spinetta también tuvo la oportunidad de compartir escenarios con su padre. Participó junto a su padre, Dante, en presentaciones en vivo y sumó experiencias frente a audiencias masivas en eventos musicales de gran convocatoria. Esas apariciones le permitieron tomar contacto con el escenario profesional mientras continuaba desarrollando proyectos propios enfocados en la composición y la producción.

Majo de la Iglesia, Brando y Vida Spinetta

Vida, la hija de Dante Spinetta, completó una etapa importante de su formación artística en Miami al recibir diplomas vinculados a la interpretación musical y a la producción de sonido. Acompañada por su familia durante este momento, sumó nuevas herramientas a un recorrido que combina estudios especializados, experiencia sobre los escenarios y proyectos propios. Este paso se incorpora a un camino que continúa desarrollando dentro de la música, abarcando lo creativo y lo técnico.

VDV