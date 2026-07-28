La vida de María y Paula Marull, las mellizas que brillaron en la tele de los 90, fueron modelos y hoy triunfan en el teatro

María y Paula Marull crecieron compartiendo escenarios y proyectos desde muy jóvenes, construyendo un recorrido en conjunto. Sus inicios estuvieron vinculados a la televisión y la moda, pero se transformó en un camino ligado a la dramaturgia. Su historia refleja cómo la búsqueda de nuevas formas de expresión las llevó a consolidarse en el teatro con propuestas que nacen de la memoria y de sus raíces familiares. A lo largo de los años, fueron sumando experiencias que marcaron su estilo y les permitieron dar forma a un universo creativo propio.

Los inicios de las mellizas María y Paula Marull: desde la televisión a su paso como modelos

María y Paula Marull iniciaron su trayectoria en la pantalla chica y en el mundo del modelaje, pero pronto encontraron en la escritura y la dirección teatral un espacio propio. Con el paso de los años, desarrollaron un estilo que combina identidad, afectos y recuerdos, convirtiéndose en creadoras de obras que conectan con el público desde lo íntimo y lo colectivo. Su recorrido artístico se fue ampliando con proyectos que las posicionaron como referentes de una escena que valora la autenticidad y la fuerza de las historias personales.

María y Paula Marull

En los años 90, las mellizas se convirtieron en rostros familiares de la televisión argentina. Su carisma y frescura las llevaron a participar en programas, como 1, 2, 3, out, y a destacarse como modelos. Durante una entrevista con La Nación, las hermanas contaron que la pantalla chica fue una escuela de disciplina y exposición, pero que siempre tuvieron la inquietud de explorar la dramaturgia. Además, detallaron que no se niegan a volver, pero con un formato distinto al que hicieron: “Nos tendría que gustar mucho la propuesta”.

Con el paso de los años, María y Paula Marull se consolidaron como autoras y directoras teatrales. Su estilo se caracteriza por la cercanía con las emociones y la memoria, un sello que las distingue dentro de la escena contemporánea. En entrevistas, señalaron que la escritura conjunta es un proceso natural, casi orgánico, que les permite potenciar sus ideas y dar forma a relatos que nacen de sus vivencias compartidas. “Escribiendo encontrás aspectos de tu propia vida, imágenes”, comentaron.

En las últimas horas, con la primera edición de los Premios Pinti, recibieron la distinción a la Mejor Obra de Autoría Nacional por Lo que el río hace. La pieza, inspirada en sus raíces y en la memoria familiar, se convirtió en un fenómeno teatral. Al subir al escenario, dedicaron el premio a sus familias, pero tuvieron un recuerdo muy especial para su padre: “Nos debe estar mirando desde arriba”. Sus palabras buscaron evocar a quien las crió y les transmitió el amor por Esquina, ciudad de Corrientes, que consideran una de sus herencias más valiosas.

De Esquina al escenario: cómo la memoria se transformó en teatro para María y Paula Marull

Ese vínculo con Esquina, Corrientes, fue el motor creativo de Lo que el río hace. María y Paula Marull explicaron que las historias familiares, los afectos y la identidad de ese lugar se convirtieron en la materia prima de la obra. Durante una entrevista destacaron que la pieza refleja la memoria de un territorio y la manera en que las vivencias personales pueden transformarse en un relato universal. El río, como símbolo, funciona en la dramaturgia como un hilo conductor que une pasado y presente, tradición y modernidad.

María y Paula Marull

La obra que escribieron y llevaron adelante las mellizas no solo fue celebrada por la crítica, sino que también encontró una gran respuesta del público. En cada función, logran transmitir la fuerza de un relato que, aunque íntimo, conecta con quienes reconocen en la memoria familiar un espacio de identidad compartida. Esa capacidad de transformar lo personal en colectivo es uno de los rasgos más destacados de su propuesta. “Es un cuerpo habitado por dos personas, cada una le aporta algo”, expresaron sobre la obra.

Hoy, María y Paula Marull son referentes del teatro nacional. Su trayectoria demuestra cómo es posible reinventarse y construir un camino propio, pasando de la televisión y la moda a la dramaturgia y la dirección. El futuro de las mellizas parece seguir ligado al teatro y a la escritura. Ellas señalaron que Lo que el río hace es apenas un capítulo dentro de un recorrido que continuará explorando la memoria, los vínculos y las raíces. Con un premio que coronó su trabajo y con un público que las acompaña, confirman que su lugar está en el escenario.

María y Paula Marull

María y Paula Marull construyeron un recorrido artístico que comenzó en la televisión y la moda, y con el tiempo se expandió hacia la dramaturgia y la dirección teatral. Su camino estuvo marcado por la búsqueda de un lenguaje propio, en el que la memoria y las raíces familiares se convirtieron en el eje de sus creaciones. Hoy, su trabajo refleja una evolución constante que las posiciona dentro de la escena cultural con propuestas que conectan identidad y afectos.

VDV