La primera edición de los Premios Pinti marcó un nuevo capítulo para el teatro comercial argentino. Organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), la ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Colón y reunió a las principales figuras de la escena nacional en una gala dedicada a reconocer la excelencia artística, técnica y productiva de la temporada.
Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán, la premiación distinguió a producciones, artistas y equipos creativos en distintas categorías, además de entregar reconocimientos a la trayectoria y galardones definidos por la convocatoria de público.
Todos los ganadores de los premios Pinti 2026
Comedia
- Berlín, Berlín.
- La función que sale mal.
- Medida por medida (la culpa es tuya).
- Parlamento.
- Una Navidad de Mierda.
Ganador:
Drama o comedia dramática
- El Brote.
- Habitación Macbeth.
- Imprenteros.
- Las Hijas.
- Lo que el Río Hace.
Ganador:
Musical
- Annie.
- Charlie y la Fábrica de Chocolate.
- Cuando Frank conoció a Carlitos.
- Hairspray.
- The Opera, Locos.
Ganador:
Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Chanta.
- El equilibrista.
- Feliz día sutottos.
- Suavecita.
- Un poyo rojo.
Ganador: Suavecita
Obra de autoría nacional
- Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.
- El brote de Emiliano Dionisi.
- La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.
- Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.
- Pundonor de Andrea Garrote.
Ganador:Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
Actriz de comedia
- Carla Peterson - Sottovoce.
- Fernanda Metilli - Berlín Berlín.
- Lorena Vega - Sottovoce.
- Pilar Gamboa - Parlamento.
- Verónica Llinás - Una navidad de mierda.
Ganadora: Lorena Vega - Sottovoce
Actor de comedia
- Adrián Suar - Sottovoce.
- Diego Reinhold - La función que sale mal.
- Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.
- Luis Brandoni - Quién es Quién.
- Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .
Ganador:
Actriz de drama o comedia dramática
- Andrea Garrote - Pundonor.
- Julieta Zylberberg - Prima Facie.
- Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.
- Pilar Gamboa - Las Hijas.
- Valeria Lois - La vida extraordinaria.
Ganador:
Actor de drama o comedia dramática
- Carlos Portaluppi - Druk.
- Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.
- Luis Machín - La última sesión de Freud.
- Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.
- Roberto Peloni - El brote
Ganador:Roberto Peloni - El brote
Actriz en musical
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
Ganadora: Alejandra Radano – Company
Actor en musical
- Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Ganador: Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Actriz de reparto
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
Ganadora: Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
Actor de reparto
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace
Ganador: Mariano Saborido – Lo que el río hace
Dirección
- Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Emiliano Dionisi – El brote
- Fer Dente – Hairspray
- María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
- Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos
Ganador: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Coreografía
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray
Ganador: Vanesa García Millán – Hairspray
Diseño de escenografía y/o audiovisual
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
Ganador: Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Ganador: Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Diseño de iluminación, sonido y/o música original
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Ganador: Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Producción
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky
Ganador:
Con estos reconocimientos, los Premios Pinti cerraron su primera edición consolidándose como una nueva distinción para el teatro comercial argentino. La gala celebró el talento, la trayectoria y el trabajo de quienes formaron parte de la temporada 2025-2026, en una noche que reunió a las principales figuras del espectáculo en el emblemático Teatro Colón.