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Todos los ganadores de los Premios Pinti 2026

La primera edición de la premiación organizada por AADET reunió a las principales figuras del teatro argentino y reconoció a las producciones, artistas y equipos creativos más destacados de la temporada 2025-2026.

Premios Pinti
Premios Pinti | WEB

La primera edición de los Premios Pinti marcó un nuevo capítulo para el teatro comercial argentino. Organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), la ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Colón y reunió a las principales figuras de la escena nacional en una gala dedicada a reconocer la excelencia artística, técnica y productiva de la temporada.

Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán, la premiación distinguió a producciones, artistas y equipos creativos en distintas categorías, además de entregar reconocimientos a la trayectoria y galardones definidos por la convocatoria de público. 

Todos los ganadores de los premios Pinti 2026

Comedia

  • Berlín, Berlín.
  • La función que sale mal.
  • Medida por medida (la culpa es tuya).
  • Parlamento.
  • Una Navidad de Mierda.

Ganador:

Drama o comedia dramática

  • El Brote.
  • Habitación Macbeth.
  • Imprenteros.
  • Las Hijas.
  • Lo que el Río Hace.

Ganador:

Musical

  • Annie.
  • Charlie y la Fábrica de Chocolate.
  • Cuando Frank conoció a Carlitos.
  • Hairspray.
  • The Opera, Locos.

Ganador:

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

  • Chanta.
  • El equilibrista.
  • Feliz día sutottos.
  • Suavecita.
  • Un poyo rojo.

Ganador: Suavecita

Obra de autoría nacional

  • Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.
  • El brote de Emiliano Dionisi.
  • La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.
  • Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.
  • Pundonor de Andrea Garrote.

Ganador:Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Actriz de comedia

  • Carla Peterson - Sottovoce.
  • Fernanda Metilli - Berlín Berlín.
  • Lorena Vega - Sottovoce.
  • Pilar Gamboa - Parlamento.
  • Verónica Llinás - Una navidad de mierda.

Ganadora: Lorena Vega - Sottovoce

Actor de comedia

  • Adrián Suar - Sottovoce.
  • Diego Reinhold - La función que sale mal.
  • Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.
  • Luis Brandoni - Quién es Quién.
  • Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .

Ganador:

Actriz de drama o comedia dramática

  • Andrea Garrote - Pundonor.
  • Julieta Zylberberg - Prima Facie.
  • Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.
  • Pilar Gamboa - Las Hijas.
  • Valeria Lois - La vida extraordinaria.

Ganador:

Actor de drama o comedia dramática

  • Carlos Portaluppi - Druk.
  • Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.
  • Luis Machín - La última sesión de Freud.
  • Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.
  • Roberto Peloni - El brote

Ganador:Roberto Peloni - El brote

Actriz en musical

  • Alejandra Perlusky – Billy Elliot
  • Alejandra Radano – Company
  • Belén Bilbao – Hairspray
  • Julieta Nair Calvo – Annie
  • Lizy Tagliani – Annie

Ganadora: Alejandra Radano – Company

Actor en musical

  • Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Fer Dente – Company
  • Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
  • Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
  • Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Ganador: Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

  • Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
  • Mónica Raiola – Lo que el río hace
  • Paula Kohan – Cuestión de género
  • Vane Butera – Company

Ganadora: Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Actor de reparto

  • David Masajnik – Rocky
  • Ian Ferreira – Hairspray
  • Juan Isola – El Jefe del Jefe
  • Marcelo Savignone – Berlín Berlín
  • Mariano Saborido – Lo que el río hace

Ganador: Mariano Saborido – Lo que el río hace

Dirección

  • Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Emiliano Dionisi – El brote
  • Fer Dente – Hairspray
  • María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
  • Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Ganador: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Coreografía

  • Analía González – Annie
  • Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Gustavo Wons – Billy Elliot
  • Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
  • Vanesa García Millán – Hairspray

Ganador: Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

  • Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
  • José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
  • Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
  • Tato Fernández – Rocky

Ganador: Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

  • Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
  • Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
  • Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
  • Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Ganador: Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

  • Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • David Seldes (Iluminación) – Hairspray
  • Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
  • Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
  • Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Ganador: Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Producción

  • Club Media y Olga – Hairspray
  • Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
  • MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Preludio y RGB Entertainment – Annie
  • Preludio y RGB Entertainment – Rocky

Ganador:

Con estos reconocimientos, los Premios Pinti cerraron su primera edición consolidándose como una nueva distinción para el teatro comercial argentino. La gala celebró el talento, la trayectoria y el trabajo de quienes formaron parte de la temporada 2025-2026, en una noche que reunió a las principales figuras del espectáculo en el emblemático Teatro Colón.

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