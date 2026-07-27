La primera edición de los Premios Pinti marcó un nuevo capítulo para el teatro comercial argentino. Organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), la ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Colón y reunió a las principales figuras de la escena nacional en una gala dedicada a reconocer la excelencia artística, técnica y productiva de la temporada.

Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán, la premiación distinguió a producciones, artistas y equipos creativos en distintas categorías, además de entregar reconocimientos a la trayectoria y galardones definidos por la convocatoria de público.

Todos los ganadores de los premios Pinti 2026

Comedia

Berlín, Berlín.

La función que sale mal.

Medida por medida (la culpa es tuya).

Parlamento.

Una Navidad de Mierda.

Ganador:

Drama o comedia dramática

El Brote.

Habitación Macbeth.

Imprenteros.

Las Hijas.

Lo que el Río Hace.

Ganador:

Musical

Annie.

Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Cuando Frank conoció a Carlitos.

Hairspray.

The Opera, Locos.

Ganador:

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta.

El equilibrista.

Feliz día sutottos.

Suavecita.

Un poyo rojo.

Ganador: Suavecita

Obra de autoría nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.

El brote de Emiliano Dionisi.

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.

Pundonor de Andrea Garrote.

Ganador:Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Actriz de comedia

Carla Peterson - Sottovoce.

Fernanda Metilli - Berlín Berlín.

Lorena Vega - Sottovoce.

Pilar Gamboa - Parlamento.

Verónica Llinás - Una navidad de mierda.

Ganadora: Lorena Vega - Sottovoce

Actor de comedia

Adrián Suar - Sottovoce.

Diego Reinhold - La función que sale mal.

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.

Luis Brandoni - Quién es Quién.

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .

Ganador:

Actriz de drama o comedia dramática

Andrea Garrote - Pundonor.

Julieta Zylberberg - Prima Facie.

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.

Pilar Gamboa - Las Hijas.

Valeria Lois - La vida extraordinaria.

Ganador:

Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk.

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.

Luis Machín - La última sesión de Freud.

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.

Roberto Peloni - El brote

Ganador:Roberto Peloni - El brote

Actriz en musical

Alejandra Perlusky – Billy Elliot

Alejandra Radano – Company

Belén Bilbao – Hairspray

Julieta Nair Calvo – Annie

Lizy Tagliani – Annie

Ganadora: Alejandra Radano – Company

Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente – Company

Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Ganador: Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Mónica Raiola – Lo que el río hace

Paula Kohan – Cuestión de género

Vane Butera – Company

Ganadora: Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Actor de reparto

David Masajnik – Rocky

Ian Ferreira – Hairspray

Juan Isola – El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone – Berlín Berlín

Mariano Saborido – Lo que el río hace

Ganador: Mariano Saborido – Lo que el río hace

Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi – El brote

Fer Dente – Hairspray

María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace

Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Ganador: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Coreografía

Analía González – Annie

Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons – Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo

Vanesa García Millán – Hairspray

Ganador: Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

Ganador: Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Ganador: Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Ganador: Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Producción

Club Media y Olga – Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment – Annie

Preludio y RGB Entertainment – Rocky

Ganador:

Con estos reconocimientos, los Premios Pinti cerraron su primera edición consolidándose como una nueva distinción para el teatro comercial argentino. La gala celebró el talento, la trayectoria y el trabajo de quienes formaron parte de la temporada 2025-2026, en una noche que reunió a las principales figuras del espectáculo en el emblemático Teatro Colón.