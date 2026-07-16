Linda Peretz expuso la desesperante situación que vive la Casa del Teatro y lanzó un urgente pedido al Gobierno de la Ciudad

En una exclusiva entrevista para Marcelo Polino en Caras Glam (Caras TV), Linda Peretz compartió aspectos inéditos de su labor como presidenta de la Casa del Teatro, una institución que funciona como residencia para adultos mayores del mundo artístico. La actriz expresó su preocupación por las necesidades que aún enfrenta la entidad y dirigió un fuerte mensaje al Gobierno de la Ciudad, solicitando apoyo para mejorar las condiciones de los residentes.

Linda Peretz pide ayuda al Gobierno de la Ciudad para la Casa del Teatro

Linda Peretz, quien preside la Casa del Teatro desde el 2016 con dedicación y pasión, explicó que la residencia alberga actualmente a 28 personas, todos en situación de cuidados especiales. Sin embargo, destacó que uno de los principales desafíos es la falta de personal de enfermería durante la noche, un aspecto clave para garantizar la seguridad y bienestar de los adultos mayores. “Se necesita una enfermera de noche, sí o sí, porque la enfermera de día, por supuesto que se tiene que ir a su casa a reponer esa energía”, afirmó con preocupación.

Linda Peretz visitó Caras TV

Al respecto, la artista solicitó a las autoridades competentes ayuda para cubrir dicha asistencia: “Estoy pidiendo al Gobierno de la Ciudad que a través de por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo y Hábitat o el Ministerio de Salud, si nos pueden pagar una enfermera o enfermero”.

La actriz reafirmó su compromiso con la Casa del Teatro y contó cómo la ayudó en la vida. “Yo querría trabajar como actriz, porque personalmente soy actriz y nada más. Es decir, yo pinto, te expongo las pinturas, soy artista, creo que soy una artista integral, me gusta bailar, me gusta pararme. A mí el escenario me transforma”, reveló y remarcó: “En la oficina, en el escritorio de la de la Casa del Teatro, a mí me ayudó muchísimo para que yo pusiera los pies en la tierra en muchas cosas, como por ejemplo la economía y la salud, ponerse en el zapato del otro”.

Linda Peretz visitó a Marcelo Polino en Caras TV

Linda Peretz habló de la situación actual de la boutique de la Casa del Teatro

Durante la entrevista, Linda Peretz también habló sobre la famosa boutique en la Casa del Teatro, un espacio dedicado a la moda y la ropa, que además funciona como una fuente de ingresos para la institución. “Siempre me gustó la ropa, me gusta vestirme, soy coqueta, la verdad que no me es indiferente. Y entonces, dije '¿Por qué no una boutique en la casa del teatro?'”, detalló.

La boutique, ubicada en Avenida Santa Fe y Libertad, funciona de 14 a 18 horas todos los días, incluso fines de semana, y ofrece prendas de alta calidad, con un cuidado especial. “Es una ropa y además no tiene una mancha, tiene olorcitos riquísimos porque nosotros nos ocupamos de que esa ropa sea impecable para que la gente la compre”, contó la actriz.

Linda Peretz

En cuanto a la situación económica del país, Peretz expresó su realismo y resignación, señalando que la crisis afecta a todos, incluso a institución. “La feria y la boutique de la Casa del Teatro ya está a la par de todas las boutiques, en liquidación y rebaja. Lamentablemente, en este momento la Casa del Teatro está inmersa en un país donde todo está para abajo", expuso y agregó: “Tenemos un subsidio del Gobierno de la Ciudad, la Nación todavía no se hizo presente”.

Sin embargo, sostuvo que aprendió de su hijo Tomás Rottemberg a persistir para lograr obtener un apoyo gubernamental. ”Yo sigo insistiendo no me importa nada, lo aprendí de Tomy”.

Por último, la actriz compartió su visión sobre la importancia del teatro como lugar de resistencia y expresión personal. Reveló que actualmente está trabajando en una dramaturgia que aborda temas como los enganches psicológicos, las adicciones y las relaciones tóxicas, basándose en vivencias personales, libros y terapias. “El teatro para mí es un lugar de resistencia para muchas cosas, pero de manifestación” concluyó.

La entrevista de Linda Peretz para Caras Glam, fue un emotivo y sincero testimonio de su compromiso con la cultura, la salud de los artistas mayores y la necesidad de que el Estado brinde mayor apoyo al sector artístico en Argentina.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL