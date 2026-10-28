Qué es de la vida de Mel Maia, la nena que hacía de Rita en Avenida Brasil

Mel Maia tenía apenas siete años cuando interpretó a Rita en Avenida Brasil, la exitosa novela brasileña estrenada en 2012 que se convirtió en un fenómeno internacional. A catorce años de su participación, la actriz tiene 22 años y continúa desarrollando su carrera, después de haber crecido frente a las cámaras y convertirse en una de las figuras jóvenes de la televisión de su país.

Desde entonces, la intérprete participó en diferentes ficciones y amplió sus oportunidades laborales con producciones para plataformas de streaming. Su presente incluye compromisos profesionales, viajes y una relación sentimental que ocasionalmente muestra en Instagram. Además, atraviesa una nueva etapa artística, vinculada con uno de los proyectos más importantes de su trayectoria.

De Rita en Avenida Brasil a los nuevos proyectos de Mel Maia

La participación de Mel Maia en Avenida Brasil fue fundamental para su reconocimiento. En la primera etapa de la historia, Rita era abandonada en un basural por su madrastra Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Posteriormente, el personaje crecía con una nueva identidad y regresaba como Nina, encarnada por Débora Falabella, para vengarse de quien le había arruinado la infancia.

Mel Maia celebró sus 22 años en la playa, con una torta decorada en tonos rosados.

El pasado 3 de mayo, la artista celebró sus 22 años junto a sus amigos en la playa, donde organizaron un festejo con una decoración colorida. En una de las postales aparece sosteniendo una torta blanca con detalles rosados y pequeños adornos de distintos colores. Para la ocasión, eligió una bikini y un sombrero de paja estilo vaquero, con el cabello mojado y el mar de fondo.

Su carrera continuó después de aquella producción que la hizo conocida. Entre sus trabajos se encuentran Joia Rara, donde interpretó a Pérola, y otras ficciones como Além do Tempo, Liberdade, A Dona do Pedaço y Vai na Fé. Estas experiencias le permitieron asumir personajes de distintas edades, mientras atravesaba su adolescencia y comenzaba a consolidar su lugar en la industria audiovisual brasileña.

Fuera de los estudios de grabación, la joven suele compartir algunos recuerdos de sus viajes. Durante una visita a Disney, posó frente al castillo de Magic Kingdom, con una musculosa blanca, jeans y una vincha con orejas plateadas. Sentada sobre el césped, levantó uno de sus brazos hacia el cielo, con una amplia sonrisa y el emblemático edificio de fondo.

La actriz brasileña frente al castillo de Magic Kingdom y disfrutando de una de las propuestas gastronómicas del parque.

La segunda toma de esa salida la muestra comiendo una pieza de carne asada, con el cabello recogido y varios accesorios plateados. El conjunto informal se completa con una vincha de Minnie, que utilizó para recorrer las instalaciones. No se conoce la fecha exacta de esta visita, aunque los registros forman parte de los recuerdos que difundió en sus redes sociales.

En el plano familiar, atravesó una pérdida importante a fines de 2025. Su madre, Débora Maia, falleció el 28 de noviembre de ese año en Río de Janeiro. La mujer había trabajado como empresaria y representante de su hija, cuyo equipo difundió un comunicado para confirmar la noticia y solicitar respeto por la privacidad de sus seres queridos.

En cuanto a su vida sentimental, mantiene una relación con Luan Medeiros, un boxeador profesional brasileño. En septiembre de 2026, ambos viajaron a Trancoso, en Bahía, donde disfrutaron de unos días de descanso. Entre los retratos que compartieron aparecen besándose junto al mar y abrazados, en una composición en blanco y negro que retrata otro de sus momentos personales.

Mel Maia y su pareja, Luan Medeiros, durante uno de sus momentos junto al mar.

El presente de Mel Maia: Netflix y su regreso a Avenida Brasil

Uno de los trabajos más importantes en la trayectoria reciente de Mel Maia llegó con Os Donos do Jogo, una serie brasileña estrenada en Netflix en octubre de 2025. En esta producción interpreta a Mirna Guerra, una joven que busca ganar poder dentro de una familia vinculada con el juego clandestino. El personaje le permitió desarrollar un registro diferente al de sus primeros papeles infantiles.

La ficción cuenta con las actuaciones de André Lamoglia, Juliana Paes y Xamã, entre otros integrantes del elenco. En una entrevista con CNN Brasil, la intérprete explicó que se trataba de su primera experiencia con un personaje plenamente adulto, después de años trabajando con figuras infantiles y adolescentes. "Fue genial, increíble", aseguró al recordar el desafío profesional.

Anteriormente había integrado el reparto de Sem Filtro, una comedia estrenada por la misma plataforma en 2023. Allí interpretó a Lohana, la hermana menor de Marcely, personaje central de la historia encarnado por Ademara Barros. Su continuidad en producciones de diferentes géneros le permitió ampliar su experiencia y asumir nuevas responsabilidades frente a las cámaras.

Mel Maia mostró parte de su trabajo en un set, rodeada de cámaras y equipos de filmación.

Su actividad profesional quedó reflejada en dos registros que publicó en Instagram. En el primero, su rostro aparece en el monitor de una cámara durante una grabación, con las referencias técnicas del equipo visibles en la pantalla. En el segundo, viste una chaqueta negra de cuero y lleva el cabello recogido, junto a un camarógrafo que prepara una toma.

En octubre de 2026 recibió una noticia especialmente relacionada con sus comienzos. Globo confirmó oficialmente su participación en Avenida Brasil 2, la continuación de la telenovela que la hizo conocida y cuyo estreno está previsto para enero de 2027. El anuncio se realizó el 14 de octubre, durante el Upfront Globo, un evento destinado a presentar las novedades de la programación.

Esta vez, la brasileña no volverá a interpretar a Rita, sino que tendrá un personaje nuevo dentro de la ficción escrita por João Emanuel Carneiro. El proyecto reunirá nuevamente a figuras de la versión original, entre ellas Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício y Cauã Reymond. Por el momento, la emisora no dio a conocer más detalles sobre el papel que tendrá la joven.

Mel Maia lució un vestido lila de Stella McCartney durante un evento en São Paulo.

La moda ocupa otro espacio dentro de su agenda. En agosto, asistió a una velada de boxeo en el estadio Pacaembu, en São Paulo, donde lució un vestido lila de Stella McCartney. El diseño tenía cuello alto, mangas largas y una falda asimétrica con volados, acompañado por sandalias plateadas y accesorios brillantes. La elección quedó registrada en una serie de retratos que difundió posteriormente.

Meses antes, había participado de la Semana de la Moda de Milán, donde asistió al desfile de Roberto Cavalli. La experiencia le permitió acercarse a distintas firmas internacionales y ampliar su vínculo con esta industria. En declaraciones a la prensa brasileña, explicó que siempre había sentido interés por ese universo, aunque recientemente comenzó a explorarlo con mayor profundidad.

Con una trayectoria que comenzó cuando era pequeña, la intérprete continúa vinculada con la televisión y las plataformas digitales. Su participación en la nueva producción de Globo representa un regreso a la historia que impulsó su reconocimiento, después de haber interpretado diferentes papeles y desarrollado proyectos personales fuera de la actuación.

A sus 22 años, Mel Maia se prepara para regresar al universo de Avenida Brasil, esta vez con un personaje diferente al de la pequeña Rita. La actriz brasileña que alcanzó popularidad internacional en 2012 mantiene una carrera activa y afronta una nueva etapa profesional, con el estreno de la continuación previsto para 2027.