Un video de Emilia Mernes y Duki generó rumores de crisis: qué pasó

Un video protagonizado por Emilia Mernes y Duki se volvió muy popular en las redes sociales, lo que reavivó los rumores acerca de una posible crisis en su relación. Las imágenes fueron tomadas durante la presentación del nuevo álbum de la artista Six Sex y rápidamente se viralizó, debido a la particularidad del intercambio que tiene la pareja, según se mostró en la filmación.

Rumores y desmentidas de Emilia Mernes

Días atrás, Emilia Mernes optó por dejar atrás el silencio y aclarar públicamente los rumores que circulaban sobre su relación de una supuesta ruptura con Duki, tras haberse filtrado presuntos mensajes de infidelidad, en medio de un presunto conflicto que la cantante habría tendio con Tini Stoessel que concluyó con su amistad. Entre las especulaciones sobre los motivos del fin del vinculo se mencionó en redes sociales la posibilidad de que la cantante de "Exclusive" se haya relacionado con terceros.

Emilia Mernes y Duki//Instagram

En este contexto, durante una entrevista en LAM, la artista confirmó que su vínculo con su pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos y desmintió cualquier versión que indicara una posible separación entre ambos. “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, comentó la famosa al referirse a los rumores que circularon tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.

Emilia Mernes y Duki//Instagram

Asimismo, la cantante reiteró: "La verdad que con Duki siempre bien, como siempre. Nos inventaron miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca". Sin embargo, ahora unas imágenes que circularon en redes sociales vuelven a poner en foco una presunta crisis en la pareja.

Emilia Mernes y Duki//Instagram

El vídeo que despertó nuevas especulaciones sobre el quiebre entre Emilia Mernes y Duki

EL clip que pronto se viralizó en TikTok, Instagram y X muestra a Emilia y Duki en medio de un intercambio verbal muy enérgico, rodeados de varias personas en un boliche. Aunque no se logra captar claramente lo que dicen, la intensidad de su expresión generó diversas interpretaciones entre los espectadores. “Captaron cómo Emilia Mernes y Duki estaban discutiendo a los gritos durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex”, escribieron los usuarios en la red social, mientras circuló el video.

Algunos usuarios consideraron que la situación podría tratarse de una discusión acalorada, mientras que otros sugirieron que quizás solo estaban conversando con mucha pasión. La grabación de Emilia Mernes y Duki despertó las especulaciones en las redes sociales, donde muchos comentaron sobre la posible tensión entre los artistas. La escena se convirtió en tendencia rápidamente, generando debates y especulaciones en diferentes plataformas digitales.