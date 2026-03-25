Revelaron el verdadero nombre del jugador con quien Emilia Mernes habría tenido un vínculo: los chats filtrados

El pasado siempre vuelve y en el espectáculo suele hacerlo en forma de un gran escándalo. Tras semanas de teorías que vinculaban a Emilia Mernes con figuras de la Selección, finalmente se filtró la verdadera identidad del futbolista involucrado. No fue Rodrigo De Paul ni Leandro Paredes el protagonista de este encendido intercambio de mensajes. El hombre en cuestión es Andrés Cubas, el talentoso ex mediocampista de Boca Juniors que hoy brilla en la liga de Estados Unidos. Esta revelación surge de un archivo desclasificado que promete sacudir los cimientos del género urbano y el fútbol.

El secreto mejor guardado de Emilia Mernes

La información, difundida por la periodista Paula Varela en el ciclo Lape Club Social (América), sacó a la luz un capítulo guardado bajo siete llaves desde el año 2017. En aquel entonces, ambos transitaban caminos de ascenso y se encontraban solteros, sin ningún compromiso sentimental a la vista. Sin embargo, la filtración de estos chats en pleno 2026 generó un sismo mediático inmediato en las redes sociales. El hallazgo reaviva viejos rencores y pone bajo la lupa el historial amoroso de la estrella pop entrerriana. Lo que parecía una anécdota de juventud hoy se transforma en una crisis de imagen pública.

Los chats de Emilia Mernes con Andrés Cubas

La trama se vuelve casi de película con la aparición de los textuales, según trascendió, una joven Emilia Mernes le habría enviado a Cubas una fotografía de alto voltaje capturada frente al espejo. La imagen iba acompañada de un ruego desesperado que el tiempo y las filtraciones terminaron por traicionar. “No se la pases a nadie”, habría escrito la artista buscando una complicidad que finalmente se rompió años después. Este pedido de discreción no fue suficiente para frenar la exposición mediática que hoy enfrenta la cantante.

Andrés Cubas

El presente que acorrala a Emilia Mernes

La respuesta del entonces volante xeneize fue visceral y reflejó una química innegable entre ambos protagonistas de la historia. “¡Mi amor! ¿¡Sabés cómo te doy!? ¿Cuándo me venís a ver a la Bombonera?”, habría sido la reacción de Cubas ante la foto. Estas palabras confirman un vínculo que, aunque breve, dejó una huella documental difícil de borrar para la artista. El coqueteo digital incluía invitaciones directas al estadio, marcando el inicio de un rumor que recién hoy se confirma. La contundencia del mensaje deja poco margen para las desmentidas de los involucrados.

A pesar de que el coqueteo ocurrió hace casi una década, el impacto en la actualidad es absolutamente demoledor. Hoy la realidad de los protagonistas es radicalmente distinta, ya que ambos han formado sus propios caminos y familias. Andrés Cubas está radicado en Canadá, es padre de un niño y mantiene una vida familiar sumamente estable. Por su parte, Emilia Mernes atraviesa su consolidación global estando en pareja con Duki, por lo que este desfase temporal es lo que más sorprende a los fanáticos de la pareja actual.