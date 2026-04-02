La verdad sobre el enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “El problema viene con un productor que tuvo una situación con Tini"

Desde hace semanas, el vínculo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes quedó envuelto en rumores, silencios y señales que no tardaron en alimentar las especulaciones. Lo que alguna vez fue una relación cercana, marcada por la admiración mutua y la buena sintonía pública, empezó a mostrar grietas que dejaron en evidencia una distancia difícil de disimular.

Tini Stoessel y Emilia Mernes

Aunque durante varios días circularon teorías de todo tipo en redes sociales, el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes tomó una nueva dimensión cuando comenzaron a surgir versiones sobre un motivo mucho más profundo y sensible detrás de su alejamiento. Lejos de una simple pelea entre artistas, todo apunta a una ruptura de confianza que todavía genera tensión.

Salió a la luz el verdadero inicio del conflicto

Rodrigo Lussich expuso en Intrusos una nueva versión de los hechos, donde aseguró que el origen del distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no tendría que ver con una diferencia menor, sino con una situación mucho más delicada vinculada a un productor. “El problema viene con un productor que tuvo una situación… que hasta que no sea denunciada, creo que no somos nosotros los que deberíamos decirla… con Tini”, lanzó al aire.

Según explicó el conductor, Tini Stoessel habría compartido esa experiencia en su círculo más íntimo, entre ellas Emilia Mernes, pero el verdadero quiebre se habría producido tiempo después, cuando ambas coincidieron nuevamente en un contexto laboral: “Cuando fue de invitada al show de Emilia a cantar, se encuentra con el mismo productor que ella tendría que denunciar. Emilia ha contratado a ese hombre con el que ella sufrió una situación complicada”, sostuvo Rodrigo Lussich.

La contundente declaración de Tini Stoessel

En medio del fuerte revuelo que generó el tema, Tini Stoessel decidió referirse públicamente a la situación durante uno de sus shows. Con la voz quebrada, la cantante dejó en claro que se trata de un tema que todavía le duele y que no está lista para desarrollar públicamente. “Quiero dejarlo acá”, expresó, intentando ponerle un freno al escándalo.

Tini Stoessel

“Aunque sí me pareció injusto que, en todos estos días y horas, se esté llevando hacia un lugar que no es”, sostuvo. “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Les pido por favor que acá no, no interesa que empiecen a cantar o a decir nada”, dijo. Finalmente, Tini Stoessel eligió poner un punto final al escándalo que la ha venido rodeando en las últimas semanas.