Lejos de la música y los escenarios, el nuevo negocio de Emilia Mernes

Emilia Mernes logró consolidarse como una de las artistas pop más seguida en Argentina y otros países. Sus canciones, su estilo dosmilero y sus shows conectaron con el público, por lo que hasta el momento lanzó dos álbumes y un EP. Pese a su éxito, la cantante decidió animarse a un nuevo rubro para incrementar su patrimonio.

Qué es Perra Exclusive S.A, el nuevo negocio de Emilia Mernes

Con 29 años y una carrera en ascenso, Emilia Mernes, oriunda de Entre Ríos, conformó una nueva empresa junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, bajo el nombre Perra Exclusive S.A con un capital social inicial de $30 millones, monto equivalente a unos USD 20.000. Su compañía abarca múltiples segmentos del negocio inmobiliario, desde operaciones tradicionales hasta desarrollos de mayor escala.

Según la documentación oficial, la sociedad de la artista y su mamá podrá comprar, vender, alquilar, permutar y administrar inmuebles, además de encarar proyectos inmobiliarios con destino residencial, comercial o industrial. También quedó habilitada para realizar fraccionamientos, loteos, construcción y remodelación de propiedades.

Emilia Mernes

Además, su negocio actuará como intermediaria en operaciones de compraventa y alquiler, brindar servicios de asesoramiento inmobiliario y urbanístico, elaborar estudios de mercado y análisis de viabilidad, buscar financiamiento y canalizar inversiones vinculadas al real estate.

Si bien Emilia Mernes no habló, hasta ahora, sobre la noticia que ya recorre el mundo sobre su nuevo perfil empresarial, lo cierto es que la información y los detalles salieron a la luz y confirmaron que efectivamente decidió invertir para incursionar en el rubro inmobiliario.

Lo que más llamó la atención de los usuarios de las redes sociales fue el nombre que escogió la joven para su firma. Al parecer, quiso que la misma contenga algo relacionado con su camino artístico por lo que escogió Perra Exclusive S.A ya que así se llama una de sus hits.

De esta manera, lejos de la música y los escenarios, el nuevo negocio de Emilia Mernes está relacionado con el mercado de bienes raíces, se llama como una de sus exitosas canciones y su madre Liliana Gabriela Rueda, es quien asumirá la presidencia de la empresa.

Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Emilia Mernes: tortas florales, amigos y sin saludo ni presencia de Duki

Emilia Mernes es de las cantantes más observadas por todos los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales. Entre conciertos internacionales hasta invitaciones a eventos de lujo, la artista demuestra su pasión fashionista y deja una marca en cada lugar que visita. El pasado 29 de octubre, cumplió sus 29 años y se rodeo de sus más cercanos. Entre flores y una gran torta, disfrutó de una noche única para ella, y sorprendió con la ausencia de Duki, tanto en Instagram como presencial.

Según mostró, en su departamento, invitó a sus amigos más cercanos y menos conocidos del mundo de la música. Muchos de ellos la acompañan en sus conciertos, pero se mantienen alejados de su área. En la mesada de la cocina, decorada con flores rosas y violetas, le sirvieron una torta rectángular de gran tamaño. La misma tenía muchas velas y bengalas, y estaba decorada con frutillas y diferentes frutas en el top. Alrededor, todo tipo de postres daba la posibilidad de probar gustos como el flan, panqueques o tartas.

Emilia Mernes

Emilia Mernes optó por un look total black, que brindaba elegancia y sastrería a un diseño asimétrico y moderno. "Terminando este día tan especial, gracias por sus mensajes de amor. Aún sigo respondiendo. Los amo", escribió la joven en sus historias de Instagram junto a una foto de su outfit.