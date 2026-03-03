Emilia Mernes apostó a las arm cuff de estilo griego para el Fashion Week de Milán

Emilia Mernes no solo es una de las it cantantes de la Argentina, sino que también se volvió una de las representaciones más queridas en diferentes pasarelas de lujo. La artista viajó a Nueva York, Paris y ahora Milán para participar de importantes eventos de la industria fashionista. Allí, impuso originalidad y tendencia con diferentes prendas, pero sorprendió con un accesorio jugado y llamativo, junto a un look moderno y sofisticado: las arm cuff de estilo griego.

El look sofisticado de Emilia Mernes con las arm cuff de estilo griego

Las arm cuff de estilo griego de Emilia Mernes para el Fashion Week de Milán

Emilia Mernes es una de las cantantes que encuentra la originalidad en los looks fashionistas de reconocidas marcas internacionales. Desde vestidos ceñidos con estampados hasta juegos con el total white y detalles llamativos, se volvió una de las artistas más elegidas para ser la representación de la Argentina en los Fashion Week. Esta vez, y tras sus vacaciones con Duki en Estados Unidos, la pareja viajó a Milán, donde participó de las pasarelas que imponían las nuevas temporadas.

La muestra de Moschino fue la que más se robó los comentarios de las redes sociales, y la participación de Emilia Mernes también llamó la atención de los expertos fashionistas. La cantante optó por dejar su cabello morocho suelo, con grandes ondas que permitían el movimiento y convertían como protagonista al look sofisticado que llevaba puesto. Siguiendo con el dress code sastrero, optó por un piloto corto, como si fuera un vestido, de un color tierra claro. El mismo se ajustaba en su cintura, para marcar la figura, y en sus muñecas gracias a las arm cuff de estilo griego, que se llevaron los comentarios de todos. Se trata de unos brazaletes largos, anchos y rígidos, de diseño minimalista y liso, que brillan gracias al dorado puro que emana.

El look sofisticado de Emilia Mernes con las arm cuff de estilo griego

Emilia Mernes en el Fashion Week de Milán

Emilia Mernes dio de qué hablar en su paso por Milán. La cantante suele llamar la atención de las revistas de moda internacionales y los expertos fashionistas, gracias a sus apuestas originales. En algunos de sus días en el Fashion Week, optó por las prendas clásicas de invierno y los favoritos sastreros, como. los trajes o pilotos de estilo inglés. Sin embargo, a veces fue más allá de lo que se imaginaba con accesorios griegos o looks brillantes, jugando con la geometría de los diseños de la moda.

Emilia Mernes en Milán

Sin embargo, las arm cuff de estilo griego se terminaron llevando los halagos de todos los usuarios de las redes sociales y le dieron una vuelta original a un atuendo sofisticado y moderno. Emilia Mernes volvió a ser parte de un Fashion Week, esta vez en Milán, donde disfrutó de importantes pasarelas junto a Duki y volvió a remarcar que es una de las influencias más elegidas a nivel internacional. Nueva York y Milán fueron sus primeras paradas, mientras que ahora viajó a Japón, donde promete una nueva experiencia de moda y vacaciones románticas.

