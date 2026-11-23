Sentada a la mesa de Grandes que fueron chicos, en el canal de streaming Vorterix, Violeta Urtizberea repasó su infancia con sinceridad sin vueltas, ironía y mucha calidez. Entre risas cómplices y recuerdos que salen al paso, la actriz habló de la familia en la que creció, de la intensidad con la que sentía todo de chica y de cómo el paso del tiempo le dio herramientas para vivir más liviana. A los 41 años, mira aquella etapa con distancia afectuosa y reconoce que la plenitud llegó de a poco, a medida que entendió quién era y qué necesitaba para estar bien.

Violeta Urtizberea repasó cómo fue su niñez

Violeta Urtizberea: Padres jóvenes, sin estructura y con mucho amor

Violeta Urtizberea contó que sus padres, Mex Urtizberea y Gabriela Ferreyra, la tuvieron cuando apenas tenían 24 años. En la charla recordó que no guarda imágenes de ellos en pareja y que su llegada sorprendió a todos: "No de que yo tengo registro, mis papás ya están separados. No tengo recuerdo de ellos juntos. Igual los dos me tuvieron muy jóvenes a los 24 años. Sorpresa fui".

Esa juventud marcó el ritmo cotidiano de sus primeros años, lejos de una rutina rígida o previsible. "Y entonces no había una gran estructura, la verdad. O sea, es el día de hoy que mis papás siempre me dicen, ay, perdón, como con cosas que nos vamos acordando, pero nada grave y lo hicieron todo con mucho amor", relató con ternura y sin ningún reproche.

Detrás de cada uno de ellos hay recorridos propios que forman parte de la historia familiar de Violeta. Mex Urtizberea desarrolla una extensa trayectoria como músico, actor, escritor, conductor y humorista argentino. Gabriela Ferreyra, según contó la propia actriz en otras entrevistas, ejercía como actriz en aquella época y luego se dedicó a ser asistente social. Durante cinco años, cuando Violeta era chica, Gabriela estuvo en pareja con el actor Fernán Mirás, una etapa compartida que dejó huellas afectivas. Más adelante, en 2025, se hizo pública la relación amorosa de Gabriela con el actor Jorge Marrale.

Sensibilidad a flor de piel y las ganas de pasar desapercibida por Violeta Urtizberea

Al mirar hacia atrás, Violeta Urtizberea describió cómo percibía el mundo cuando era nena y qué peso tenía cada emoción en su día a día. "Yo era muy sensible, extremadamente sensible, entonces todo lo vivía muy dramático, viste, cuando uno es chico no tiene muchas herramientas, entonces todo es peor. O sea, realmente yo fui siendo más feliz con los años", expresó.

Violeta Urtizberea junto a su papá, Mex

Frente a la pregunta sobre su veta cómica, aclaró que el humor siempre estuvo presente, aunque en el colegio solía chocar con el deseo común de encajar. "No, siempre, eso también. Digo, yo siempre, pero por eso también como que viste uno cuando es chico quiere formar parte de la media, no querés destacarte", señaló.

Con escenas cotidianas ilustró esa búsqueda de no llamar la atención: "Como mis papás, no sé, venía a buscarme con ropa que para mí me daba vergüenza, un traje. O mi mamá no era amiga de la de la cooperadora. Y yo como, mamá, ¿por qué no vas a tomar un café con las otras madres? No, no, gracias". Con los años, esa mirada cambió por completo: "Y obviamente que hoy día agradezco que hayan sido distintos porque eso te te aporta otros colores, ¿no?".

Abuela y nieta: La madre de Violeta Urtizberea, Gabriela Ferreyra, junto a Lila

Violeta Urtizberea: El refugio de actuar y su presente familiar

Para Violeta, el arte apareció temprano como un espacio vital y natural. "Supongo que que mis papás tuvieron que ver, por supuesto, con con mi elección. Pero pero realmente era como que yo pienso, no podría haber hecho otra cosa, como que no sé si a mí me re salvó la actuación. Empecé a estudiar actuación de re chiquita también, cómo amaba actuar y todo eso desde chica", confesó.

Hoy, consolidada en su carrera y en su vida personal, construyó su propio hogar junto a Juan Ingaramo, con quien está en pareja desde 2015. Ambos comparten la crianza de su hija, Lila, nacida en septiembre de 2019, en un presente donde los recuerdos de ayer conviven con la calma, el humor y la alegría de haber encontrado su eje.

Así, entre confesiones íntimas y anécdotas, Violeta Urtizberea dejó en claro que reconciliarse con la propia historia también forma parte de crecer. Sin cuentas pendientes, la actriz celebra el camino recorrido, agradece las particularidades de su origen y disfruta de una madurez en la que la sensibilidad dejó de ser una carga para transformarse en su mayor fortaleza sobre el escenario y en la vida.