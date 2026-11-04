Fernán Mirás fue el padrastro de Violeta Urtizberea: cómo fue el romance de su mamá, Gabriela Ferreyra, con el actor

Fernán Mirás es uno de los actores y directores más respetados de la industria audiovisual argentina, habiendo alcanzado la consagración masiva con su icónico papel en la película Tango feroz: la leyenda de Tanguito y consolidando una prolífica carrera en cine, teatro y televisión. Por su parte, Violeta Urtizberea heredó la vocación artística convirtiéndose en una de las actrices más queridas y versátiles de su generación, destacándose por su carisma en populares telenovelas y producciones teatrales independientes. Aunque ambos brillan con luz propia en el espectáculo, el público se vio gratamente sorprendido al descubrir el vínculo familiar que los unió en el pasado, cuando se reveló que el actor asumió el rol de padrastro de la actriz durante su infancia.

Fernán Mirás, Violeta Urtizberea y su papá

Así se dio a conocer la relación de padrastro e hija de Fernán Mirás y Violeta Urtizberea

La sorprendente revelación de la relación de padrastro e hija cobró notoriedad pública cuando Violeta Urtizberea asistió como invitada al programa Almorzando con Juana (eltrece) . Ante la consulta de Viale sobre cómo había sido la experiencia cinematográfica de trabajar bajo las órdenes del director en la película Casi muerta , la actriz descolocó a todos los comensales al confesar con total naturalidad: “Fue increíble, Fernán fue mi padrastro”. Durante la icónica mesaza, Violeta detalló que la convivencia se extendió desde sus 3 hasta sus 8 años de edad, y destacó con profunda admiración que el actor “fue un gran padrastro”, rescatando el valor de construir un lazo afectivo sano y transformador en las infancias.

Tiempo después, la historia sumó nuevos matices en el ciclo Otro día perdido (eltrece). Allí, la actriz profundizó sobre su infancia y recordó que él “era un niño, jugaba mucho conmigo, como que mi recuerdo más lúdico de actuación es con él”. De este modo, quedó expuesta de forma pública una tierna realidad familiar que durante décadas permaneció resguardada en el ámbito privado del espectáculo argentino.

Fernán Mirás, Violeta Urtizberea

La breve historia de amor de Fernán Mirás y Gabriela, la mamá de Violeta Urtizberea

El quiebre del matrimonio entre Gabriela Ferreyra y Mex Urtizberea se produjo en total armonía cuando su hija, Violeta Urtizberea, era apenas una bebé. Con tan solo 3 años de edad, la pequeña ya transitaba la realidad de tener padres separados. Fue en ese preciso momento de transición familiar cuando el destino cruzó los caminos de Gabriela con un jovencísimo Fernán Mirás. Ambos se conocieron dentro de la industria artística, dado que en aquella época la madre de la actriz daba sus primeros pasos en el ambiente de la actuación, mucho antes de volcarse por completo a su actual profesión como asistente social.

La historia de amor comenzó en 1988 y llamó la atención de su entorno debido a una marcada diferencia de edad. Al momento de enamorarse, Gabriela tenía 28 años, mientras que un Mirás tenía apenas 18 años y daba sus primeros pasos firmes en el mundo del espectáculo. A pesar de los prejuicios de la época por los diez años de distancia, la química fue inmediata y el joven actor tomó la madura decisión de mudarse juntos, asumiendo con mucha naturalidad la convivencia diaria y el rol de crianza.

A lo largo de 5 años, la pareja consolidó un hogar muy lúdico y estimulante para la niñez de Violeta. Sin embargo, la intensa relación llegó a su final definitivo en 1993, cuando la actriz cumplió los 8 años de edad. Pese a que el amor de pareja se terminó de común acuerdo, el noviazgo dejó una huella imborrable, transformando la separación de los adultos en un puente para sostener un vínculo incondicional que perdura hasta el presente.

La relación actual de Fernán Mirás y Violeta Urtizberea

Durante su paso por Otro día perdido (eltrece) , Fernán Mirás confesó que considera a Violeta Urtizberea como una hija y que el afecto se mantiene intacto, bromeando incluso con que sus propios hijos biológicos suelen preguntar de manera afectuosa por su "hijastra". Además, destacó la excelente sintonía que existe en la dinámica familiar ensamblada, manteniendo una relación de profunda amistad no solo con Gabriela, sino también con el padre biológico de la actriz, compartiendo habitualmente asados y encuentros recreativos sin ningún tipo de rispideces pasadas.

Este profundo cariño cultivado desde la niñez se trasladó con éxito al ámbito profesional, donde consolidaron importantes proyectos artísticos. La primera colaboración formal sobre las tablas ocurrió en 2018, cuando ambos compartieron el escenario teatral protagonizando la aclamada comedia Terapia amorosa junto a Benjamín Vicuña. El reencuentro definitivo se produjo en el plano cinematográfico con la película de humor negro Casi muerta, estrenado en salas comerciales durante el 2023. En dicha producción, Mirás asumió el rol de director, mientras que Violeta brilló en el rol principal como la actriz protagonista.

Por otra parte, el presente de Gabriela Ferreyra refleja un rotundo cambio de vida alejado por completo de los sets de filmación y el modelaje que transitó a finales de la década de los ochenta. Tras retirarse del mundo del espectáculo, la madre de la actriz descubrió una nueva vocación comunitaria y actualmente se desempeña con éxito como asistente social. Su realidad cotidiana combina el orgullo por el éxito de su hija con el rol de abuela, disfrutando activamente de la crianza de su pequeña nieta Lila, consolidando un entorno de contención y paz familiar.

Fernán Mirás, Violeta Urtizberea

El lazo entre Fernán Mirás y Violeta Urtizberea demuestra que el amor trasciende los límites biológicos. Aquella historia de crianza, nacida del romance juvenil con Gabriela Ferreyra, transformó un noviazgo del pasado en un vínculo incondicional que hoy brilla con luz propia tanto en la vida como en los escenarios.