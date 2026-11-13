La historia de amor de Jorge Marrale y Gabriela Ferreiro: Moria Casán como Cupido y una historia de amor que recién comienza

El reconocido actor sorprendió al confirmar su romance con la madre de Violeta Urtizberea. Durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand, reveló cómo nació esta relación, el particular papel que tuvo Moria Casán y cómo vive su presente sentimental.

Moria Casan y Jorge Marrale | Cuestión de género

El amor volvió a tocar la puerta de Jorge Marrale. El reconocido actor argentino que actualmente comparte escenario con Moria Casan en la obra "Cuestión de género" está en pareja con la actriz Gabriela Ferreiro, madre de la actriz Violeta Urtizberea. La noticia salió a la luz durante su participación en el programa de Mirtha Legrand en 2025, donde compartió detalles de una historia que comenzó de una manera tan inesperada como especial.

Lejos de mantener su presente sentimental en secreto, Marrale se mostró feliz y emocionado al hablar de esta nueva etapa. Además, sorprendió al contar que Moria Casán tuvo un papel fundamental en el inicio de su historia de amor, gracias a un particular ritual que lo llevó a expresar uno de sus deseos más profundos.

El deseo de Jorge Marrale que terminó convirtiéndose en una historia de amor

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand le preguntó directamente por su situación sentimental. Con una sonrisa, Marrale confirmó que estaba nuevamente enamorado y recordó un episodio que había compartido con Moria Casán, su compañera en la obra Cuestión de género.

Según relató, el 11 de noviembre la diva le propuso escribir un deseo en un papel. En aquel momento, el actor estaba soltero y decidió expresar sus ganas de encontrar a una persona con quien compartir su vida.

"Necesitaba exponer lo que soy ante alguien que pueda tomarme en mi totalidad", recordó sobre las palabras que había escrito.

Jorge Marrale | Caras

Lo que parecía un simple ejercicio terminó adquiriendo un significado especial cuando, tiempo después, conoció a Gabriela Ferreiro. Así, Moria Casán se convirtió, de alguna manera, en la inesperada celestina de esta nueva pareja.

Quién es Gabriela Ferreiro, la mujer que conquistó el corazón de Jorge Marrale

La mujer que acompaña al actor en esta nueva etapa es Gabriela Ferreiro, madre de Violeta Urtizberea, una de las actrices más reconocidas de su generación.

Gabriela Ferreiro y su hija Violeta Urtizberea | Instagram

Este vínculo familiar sumó un detalle que despertó especial curiosidad en el mundo del espectáculo: con su nueva relación, Marrale se convirtió en la pareja de la madre de Violeta Urtizberea, un parentesco que sorprendió a los seguidores de ambos artistas.

Aunque el romance es reciente, el actor no ocultó su entusiasmo al hablar de Gabriela y de la conexión que construyeron en este tiempo.

Cómo viven Jorge Marrale y Gabriela Ferreiro su nueva relación

Durante la conversación con Mirtha Legrand, Marrale también contó cómo es la dinámica de la pareja y dejó en claro que, por el momento, prefieren disfrutar del vínculo sin apresurar decisiones.

"Hace poco nos conocemos. No convivimos, pero estamos mucho tiempo juntos", explicó el actor, dejando entrever que ambos encontraron una manera de acompañarse y compartir su cotidianeidad.

Sin planes de convivencia anunciados, Marrale y Ferreiro transitan los primeros tiempos de una relación que llegó cuando el actor había manifestado su deseo de volver a enamorarse.

De esta manera, el intérprete atraviesa un presente especial, marcado por el trabajo y por una nueva oportunidad en el amor. Una historia que, según su propio relato, comenzó con un deseo escrito en un papel y terminó convirtiéndose en realidad.