La increíble historia de amor de Jorge Marrale y Gabriela, mamá de Violeta Urtizberea: la charla con Natalia Oreiro y un llamado que tardó

En una íntima charla con Héctor Maugeri en +CARAS, Jorge Marrale repasó su profesión y su vida. Al momento de hablar del presente, el actor no dudó en mencionar la historia de amor que vive en este momento, con Gabriela, la madre de Violeta Urtizberea

La historia de amor de Jorge Marrale y Gabriela, la mamá de Violeta Urtizberea

“Las personas aparecen por algo, mirá como es la historia”, dice Jorge Marrale. Antes, había detallado la manera en la que Moria Casán lo había ayudado a salir de la soledad con una especie de ritual secreto por el que pidió encontrar a alguien que lo amara y permitiera que él lo amara. Algo que vinculó directamente con la existencia de Gabriela en su vida.

Jorge Marrale en +CARAS.

“El año pasado estábamos haciendo La jefa, una serie que tendrá que salir por Disney en algún momento. Natalia Oreiro me dice ‘Vos ¿cómo estás vos? ¿Estás solo?’”, comenta. Su respuesta fue positiva y la actriz uruguaya se ofreció a “buscar algo” para él.

Esa conversación la escuchó Juan Ingaramo, el esposo de Violeta Urtizberea, que rápidamente le dijo que podía pasarle el teléfono de su suegra. Jorge Marrale , acepta la propuesta y le pide el número pero, sin embargo, no da un paso hacia adelante. “No la llamé. No la llamé”.

Esta inacción de su parte se extendió durante un tiempo, hasta que, tras finalizar de grabar la serie, se volvió a encontrar a Juan Ingaramo. Según contó, le volvió a pedir que le pasara el número y le juró que esta vez la llamaría. “Claro, después me fijo y ya me lo había pasado. Y llamé”, dice.

Juan Ingaramo.

Aquella comunicación no podía haber salido mejor. Marrale aclara que está enamorado de ella, que ella está enamorada de él y que siente que vuelve a gozar en plenitud. ”Hemos conformado una pareja amorosa. Las dosis, no te digo de felicidad, pero de los espacios del presente para gozar en plenitud, también son más intensos”, explica.

Por último, Jorge Marrale se tomó un tiempo para contar cómo es él en una relación amorosa y por qué resulta tan importante. “Cuando yo estoy bien con la persona, soy de estar, soy de de necesitar. A la otra persona, la necesito y me entrego. El estado de amor, de confraternidad con la otra persona, me parece que es un estado ideal”, concluye.

Jorge Marrale con Héctor Maugeri en +CARAS.

Jorge Marrale reveló cómo surgió su historia de amor con Gabriela, la madre de Violeta Urtizberea. Una persona que, según sus palabras, apareció cuando tenía que aparecer y que lo hace vivir un presente de plenitud total.