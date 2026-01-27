La historia de amor de Gabriela Toscano y Carlos Rivas: "Nos conocimos como Carola Reyna y Boy Olmi. Creo que me lleva 14 o 16 años"

Antes de encontrarse con el amor, Gabriela Toscano atravesaba una etapa de búsqueda. Todo cambió cuando, a los 27, se cruzó con Carlos Rivas durante las grabaciones de la telenovela Apasionada, donde él se desempeñaba como director de actores. “Nos enganchamos”, confesó en entrevista para +CARAS, con la simpleza de quien resume un vínculo que se construyó sin vueltas.

La diferencia de edad nunca fue un tema. “Creo que me lleva 14 o 16 años”, aclaró entre risas, y fue categórica: “Nunca me importó. Ni aun siendo tan jovencita. Nos sentimos cómodos”. En ese mismo set también se formaron otras parejas, como la de Carola Reyna y Boy Olmi, algo que Toscano recuerda con humor: “Siempre decimos con Carola: ‘¿Cuántos años llevamos?’”. Para ella, aquel clima de trabajo estaba atravesado por vínculos intensos y mucha convivencia.

Gabriela Toscano en +CARAS

Gabriela Toscano y el amor que nació en el set

Cuando le preguntan cómo es en el amor, no duda en definirse con una palabra múltiple. “Todo, todo eso soy. Depende del día”, dijo Gabriela Toscano, y agregó, entre risas, que también influye el hecho de ser actriz. Pero si hay algo que aparece como constante en su relación con Rivas es la admiración mutua. “Mucha admiración, tanto de uno como de otro”, explicó, al referirse a la base sobre la que se sostuvo la pareja.

Aunque se conocieron en un entorno laboral, no trabajaron juntos hasta once años después de estar en pareja. Antes, formaron una familia y tuvieron a su hijo. Recién más adelante decidieron compartir el escenario, cuando Carlos propuso hacer teatro y eligieron una obra exigente, con un elenco potente y un texto premiado. Para Toscano, ese proyecto fue una prueba y, al mismo tiempo, una confirmación de que podían construir también una dupla artística.

Gabriela Toscano

Gabriela Toscano y la dupla creativa con Carlos Rivas

Desde entonces, los personajes que interpretó bajo la dirección de Rivas siempre le resultaron significativos. “Son personajes que realmente me gustaron mucho contar”, señaló, y destacó la mirada humana de su marido como director. “Me siento cómoda, he crecido mucho como actriz”, aseguró. También reconoció que, con los años, se anima a opinar más, aunque respeta la conducción de él y su forma de llevar a los actores hacia el lugar justo sin imponer.

En lo cotidiano, admite que los enojos existen, pero no suelen ser por cuestiones de trabajo. “Las cosas cotidianas a uno lo matan”, dijo en +CARAS con honestidad. Sin embargo, cuando llega el momento de subir al escenario, todo queda atrás. “Se corta”, afirmó, sobre esa capacidad de separar lo personal de lo profesional cuando hay proyectos que los apasionan.

Lejos de cansarse de hablar de trabajo en casa, disfrutan de esa obsesión compartida. “Vamos creciendo en eso. Yo crezco como actriz y él como director”, explicó. Y cerró con una frase que resume el vínculo y el modo en que se acompañan: “Ahora me dice: ‘Sé libre en el escenario. Ya sabés todo lo que tenés que contar, ahora contá desde vos’”. Una declaración que habla de amor, confianza y evolución conjunta.