Wanda Nara no lo oculta más y blanqueó su amor con Martín Migueles: paseos en Nordelta y shopping con sus hijas

Wanda Nara fue centro de rumores de romance, cuando se dio a conocer que había comenzado un nuevo amor con Martín Migueles. Sin embargo, y a pesar de las pruebas que presentaban los medios de comunicación, la modelo siempre lo mantuvo oculto, sin compartir en sus redes sociales fotografías con el empresario. Finalmente, el pasado fin de semana, decidió blanquear todo y se mostró junto a su nuevo novio y sus hijas por Nordelta.

Wanda Nara

El fin de semana romántico de Wanda Nara y Martín Migueles con el que blanquearon su romance

Durante los últimos días, los seguidores de Wanda Nara quedaron sorprendidos cuando la modelo decidió blanquear su romance con Martín Migueles, el empresario con el que fue vinculada durante las últimas semanas. En sus historias de Instagram, compartió las mejores fotos y videos de un fin de semana "familiar", que se transformó en romántico cuando muchos notaron que iba de la mano de un misterioso hombre, que todos detectaron como Migueles.

Entre algunos momentos, anduvo por el agua de Nordelta, mientras él manejaba una moto de agua y ella tomaba las mejores fotos y videos del paisaje, donde su espalda hacía denotar su unión romántica. Sin embargo, la mayor confirmación la mostró Ángel de Brito en sus historias de Instagram, cuando mostró que ambos estaban abrazados en el centro comercial del norte de Buenos Aires, junto a una de las hijas de Nara.

El fin de semana de Wanda Nara con Martín Migueles

Sin embargo, esto no fue suficiente para los usuarios, por lo que Desayuno Americano (América) mostró la intimidad de ambos a la salida de MasterChef Celebrity, cuando él fue a buscarla tras las grabaciones. Si bien ella se mostró cercana a la gente, decidió ignorar al movilero que le preguntaba por su relación con Migueles. Al abrir la puerta, él la esperaba con los tatuajes, que también se vieron en las fotos, y ambos se rieron del momento. Además, se mostraron enamorados al darse besos de reencuentro tras un día en el trabajo.

Rápidamente los usuarios de las redes sociales dieron sus filosos comentarios sobre el nuevo amor de la modelo y cómo ella se presenta con él. Wanda Nara volvió a ser titulares de tapa, luego de que se cayera la causa que impulsaron con Maxi López contra Mauro Icardi. Esta vez, lejos del escándalo y la guerra con su exesposo, la conductora se mostró más enamorada que nunca, disfrutando de sus días con Martín Migueles.

A.E