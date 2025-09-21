En un asado familiar, Wanda Nara juntó a Maxi López y Martín Migueles: el video

Después de varias idas y vueltas, Maxi López regresó a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity (Telefe) y Wanda Nara estalló de alegría. En medio del reencuentro, la conductora organizó un asado familiar que tuvo de todo: risas, complicidad y una presencia que llamó la atención de los fanáticos.

Maxi López y Martín Migueles juntos en un asado que organizó Wanda Nara

Antes de comenzar con las grabaciones del reality de cocina, el exfutbolista se reencontró con sus tres hijos Benedicto, Valentino y Constantino. Este fin de semana, la familia compartió un asado junto a Wanda, Zaira y Andrés Nara. Sin embargo, lo que sorprendió fue la presencia del nuevo novio de la conductora, Martín Migueles, quien se sumó a la mesa en calidad de anfitrión.

Maxi López y Wanda Nara

Según reveló Pochi de Gossipeame, el empresario decidió mantenerse al margen de las fotos, aunque fue quien organizó el encuentro. La influencer, al repostear la tierna imagen de los López–Nara, escribió con humor: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles en el Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López. Ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.

La postal rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios sobre el particular momento familiar. Horas más tarde, Wanda Nara redobló la apuesta y compartió un video en el que se la escucha recibir con entusiasmo al padre de sus hijos. “Bienvenido al país Maxi López, bienvenido a la Argentina”, gritaba de fondo mientras grababa el ingreso del exfutbolista a la casa.

Maxi López y sus tres hijos

Aunque la modelo evitó enfocar el rostro de Migueles, los tatuajes del personal trainer dejaron en claro que estaba presente. Así, el asado no solo marcó el reencuentro de Maxi López con sus hijos, sino también el debut de la nueva pareja de Wanda Nara en una reunión familiar. Una escena inesperada que mezcla pasado y presente en la vida de la conductora y que promete seguir dando que hablar.