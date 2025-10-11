Después de la entrega de los Martín Fierro 2025, comenzaron las grabaciones de Masterchef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. El ciclo, finalmente, comenzará el próximo martes 14 de octubre y ya hay muchas expectativas por los participantes de esta nueva temporada. Debido al fin de semana largo, la producción frenó el rodaje y la empresaria cosmética aprovechó para viajar a Misiones junto a sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación pasada con Mauro Icardi. A través de su red social, compartió la intimidad de su estadía y lo bien que la están pasando.

Las vacaciones de Wanda Nara con sus hijas en Misiones: avión privado, resort exclusivo y mucha naturaleza

Fiel a su estilo, Wanda Nara dejó ver en su cuenta de Instagram las maravillosas vacaciones que disfruta junto a Francesca e Isabella. El destino elegido fue Misiones y el sitio donde se hospeda con sus pequeñas es un increíble resort situado a orillas del río Paraná, frente a Paraguay. De estilo rústico y sofisticado, completamente conectado a los espacios verdes que lo rodean, este hotel posee todas las comodidades y permite estar cerca de los principales atractivos turísticos de la provincia.

El avión privado en el que viajaron Wanda Nara y sus hijas a Misiones.

Al llegar al lugar, Wanda Nara publicó una postal donde se veía a Francesca Icardi subiendo a un avión privado. Luego, compartió otra en la que está en la galería del complejo con un look urbano y comfy: remera baby tee color mocha mousse y pantalón jogger con roturas y franjas blancas en sus laterales. Con unas zapatillas, gafas de sol y su infaltable cartera de la firma Dior, la modelo inició su merecido descanso en familia.

Wanda Nara

A las horas, no dudó en cambiar su outfit por una bikini blanca y una prenda inferior más fresca que le brindaran mayor comodidad durante un paseo al aire libre. En una de las postales que subió a sus historias de Instagram, Wanda Nara se mostró posando de espaldas y observando una cascada. Esta misma fue la que después eligió con sus hijas para refrescarse de las altas temperaturas. Por supuesto que la top model fotografió cada momento vivido con ellas y demostró lo bien que la están pasando en esta escapada a Misiones.

En otro posteo, Wanda Nara muestra a Francesca, aunque sin mostrar su rostro, con un atuendo del street style: musculosa verde y pantalón de jean wide leg en celeste claro. Para protegerse del calor, la niña que tuvo con Mauro Icardi escogió una gorra beige. Isabella, por su parte, luce un denim, remera blanca y el mismo accesorio que su hermana. La conductora, en cambio, se muestra con un look más sofisticado y en tendencia. Se trata de un vestido largo de hilo en tono borgoña, que combinó con un calzado deportivo y una tote bag de cuero marrón.

Wanda Nara y sus hijas en Misines

Tras recorrer senderos y arroyos que rodean el refugio de lujo, que se encuentra a sólo minutos de las Cataratas del Iguazú, Wanda Nara y sus hijas nadaron en un pequeño río con cascada incluida y disfrutaron de una experiencia inolvidable. Cuando pasaron por allí quedaron deslumbradas y al saber que podían meterse, no lo dudaron ni un segundo y fueron por sus trajes de baño. En la imagen que subió la mediática se puede ver sosteniendo a upa y sobre su espalda a Francesca mientras ambas contemplan la caída del agua y su ruido tan particular.

Wanda Nara y su hija Francesca

De esta manera, Wanda Nara hizo las valijas y viajó rumbo a Puerto Iguazú con sus niñas para descansar después de tantas horas de grabaciones de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, se quedaron en Buenos Aires al cuidado de su padre Maxi López, tal como lo contó el exfutbolista en una nota que brindó a LAM. Así, a través de un carrusel de fotos, Wanda Nara mostró que las vacaciones con sus hijas en Misiones incluyó un avión privado, hospedaje en un resort exclusivo y mucha naturaleza.