Estilo europeo, pileta climatizada y jardín amplio, así es la mansión de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

El constante conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi mantiene al futbolista bajo el foco mediático. Sin embargo, el delantero del Galatasaray parece haber encontrado el refugio ideal para escapar de todas las polémicas que lo rodean y poder tener privacidad junto a su actual pareja, la China Suárez.

Mauro Icardi y La China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez están construyendo su relación en Turquía, tratando de alejarse de cualquier escándalo que pueda salpicar su tranquilidad. Con la intención de seguir consolidando su vínculo el deportista ha querido darle todos los lujos a la actriz, es por eso que en esta nueva casa no les hace falta nada.

La mansión con estilo europeo de Mauro Icardi y la China Suárez

La casa elegida por Mauro Icardi destaca por su arquitectura de estilo europeo y sus amplios espacios exteriores. La propiedad cuenta con un enorme jardín que rodea toda la casa, ideal para poder disfrutar del aire libre sin perder la privacidad. Además, tienen una pileta climatizada que permite su uso independientemente del día.

La nueva casa de Mauro Icardi y la China Suárez

Tras haber firmado un nuevo contrato con el Galatasaray, Mauro Icardi decidió mudarse de la antigua casa que compartía con Wanda Nara. Esta resolución, dejó en evidencia el deseo del deportista de cerrar por completo el capítulo con la madre de sus hijos y enfocarse completamente en su presente con la China Suárez.

El refugio familiar de Mauro Icardi

Más allá del impresionante diseño de la mansión de Mauro Icardi y la China Suárez, este espacio se convirtió en un refugio para vivir su relación sin interferencias externas. Además de brindarle todas las comodidades a la intérprete, el delantero pensó en las necesidades de su perro, Tano, por lo que buscó un patio lo suficientemente amplio para que pudiera tener libertad.

La nueva casa de Mauro Icardi y la China Suárez

Con su pileta, jardines y amplios ambientes, la nueva casa de Mauro Icardi y la China Suárez no solo transmite comodidad y lujo, sino también un escape a las constantes polémicas mediáticas. La actriz y el futbolista encontraron allí un lugar para relajarse, convivir y construir su vida cotidiana, dejando de lado por un momento la exposición pública y las tensiones que los rodean.