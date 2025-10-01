Wanda Nara contó el motivo por el que Mauro Icardi no quiso jugar el Mundial 2018 con Argentina: "Es muy perjudicial"

Las controversias entre Wanda Nara y Mauro Icardi siguen dando qué hablar. En el programa DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft sorprendió con una revelación que hasta ahora no había salido a la luz y que podría explicar la ausencia del delantero en el Mundial de Rusia 2018.

Wanda Nara reveló por qué Mauro Icardi no jugó en el mundial del 2018

Según el panelista, la empresaria guarda una versión muy delicada sobre aquella etapa. “Wanda Nara no lo contó todavía, pero tiene guardado por qué Icardi no fue al Mundial 2018, que es algo bastante doloroso para un jugador de fútbol. Lo que dice Wanda es que Icardi no quiso jugar el Mundial 2018, a pesar de que Jorge Sampaoli lo fue a buscar a Italia, porque estaba lleno de dudas y quería jugar en la selección de Italia. Si ella cuenta esa historia es muy perjudicial”, señaló Candalaft frente a Mariana Fabbiani.

La información fue brindada en DDM

El comentario provocó sorpresa entre los presentes en el piso, ya que siempre se atribuyó la ausencia del delantero a decisiones estrictamente futbolísticas del cuerpo técnico. Sin embargo, esta versión cambia el enfoque y coloca en el centro una elección personal del jugador, con un trasfondo que podría reavivar debates en el mundo deportivo.

Candalaft aclaró que Wanda nunca lo dijo en público, pero sí lo expresó en su círculo íntimo. “Eso cuenta ella en su intimidad”, insistió el periodista, subrayando que la empresaria tendría en su poder información sensible que, de confirmarse, modificaría la lectura de una de las situaciones más comentadas de la carrera del futbolista.

Wanda Nara y Mauro Icardi

La situación cobra relevancia porque, en aquel momento, el ahora futbolista de Galatasaray era una de las grandes figuras del fútbol europeo gracias a su desempeño en el Inter de Milán. Su ausencia en la lista definitiva de Rusia generó especulaciones que iban desde conflictos en el vestuario hasta cuestiones de rendimiento, pero nunca se había planteado la posibilidad de que el jugador hubiera rechazado la convocatoria.

La revelación llega en medio de un escenario donde los cruces entre Wanda e Icardi sigue siendo motivo de interés para los medios y el público. Desde su separación, cada declaración, gesto o publicación en redes sociales adquiere un eco inmediato y, en este caso, se suma un componente futbolístico que vuelve a poner al ex matrimonio en el foco de la escena.

Mientras tanto, Mauro Icardi continúa su carrera en Turquía y evita pronunciarse sobre los temas que lo rodean fuera de la cancha. El dato difundido en DDM agrega un condimento inesperado y deja abierta la incógnita sobre si Wanda Nara decidirá confirmar públicamente esa versión que podría perjudicar al futbolista.

F.A