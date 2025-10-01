Retoque fashionista de la China Suárez a la camiseta del Galatasaray

Tras unos días en Argentina, la China Suárez regresó a Turquía para seguir acompañando a Mauro Icardi en su carrera futbolística y disfrutar de su nueva vida junto a él. En las últimas horas, compartió un particular posteo en el que se muestra en el estadio del Galatasaray y un detalle de su camiseta no pasó desapercibido.

La China Suárez le sumó su estilo personal a la camiseta de Mauro Icardi

Instalada en Estambul junto a su hija Rufina Cabré mientras sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, viven en la Argentina, la China Suárez se muestra feliz y súper enamorada de Mauro Icardi. Tal como dijo en un reciente video de Tik Tok junto a su primogénita, ya se encuentra acostumbrada a las críticas y esto no le afecta. Tanto es así que, pese a sus comparaciones con Wanda Nara y los comentarios negativos por la distancia con sus hijos, la actriz continúa presumiendo su relación y mostrando su nueva vida.

En su última publicación de Instagram, la China Suárez compartió una serie de imágenes que la muestran viendo un partido del Galatasaray acompañada de Rufina, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré, desde la cancha del club turco en el que juega Mauro Icardi. Junto a un emoji de corazones rojos y amarillos, haciendo alusión a los colores del equipo, la artista reafirmó su amor por el futbolista y lo mucho que lo banca en su carrera.

La China Suárez

Una de las postales que más llamó la atención de sus millones de seguidores y la que la propia China se encargó de resaltar fue donde se la ve luciendo la camiseta del Galatasaray pero con un pequeño cambio fashionista. Y es que la cantante llevó la número 9 pero a su estilo personal agregándole brillos plateados, su apodo y colocando pequeños cristales alrededor del escudo en la parte frontal.

Para completar su outfit casual y cómodo para ver a su pareja jugar en el campo de juego, la joven lució un pantalón de jean en color claro y con recortes a la altura de las rodillas. Además, la China Suárez sumó accesorios dorados como pulseras y anillos, y apostó a un look glowy en tonos rosado y durazno con mirada protagonista.

La China Suárez

A las pocas horas, su fotos cosecharon miles de "likes" y cientos de críticas como halagos. Su maquilladora, más conocida en las redes sociales como Juicy Makeup, comentó acerca del detalle en su prenda deportiva: "Ese nueve sí que brilla amor". Asimismo, sus seguidoras comentaron: "Yo también quiero remera con brillitos", "Estupenda", "El 9 con brillitos es tan vos". Otros usuarios salieron a criticarla sin filtro como suele suceder cada vez que comparte algo en Instagram: "Payasa", "Al fin tenés la vida de Wanda", "Ordinaria", "Te encanta hacerte la inalcanzable".

De esta manera, la China Suárez mostró el retoque fashion que le hizo a la camiseta del Galatasaray número 9, que pertenece a su novio Mauro Icardi, la cual intervino con brillos y un estilo glamoroso para sumarle su propia impronta personal. Una decisión que, fiel a su estilo, decidió presumir con alegría a través de su cuenta y causó todo tipo de opiniones.