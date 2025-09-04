La insólita coincidencia de Wanda Nara y Mauro Icardi: usaron la misma frase y foto para despedir a Giorgio Armani

La guerra legal y mediática de Wanda Nara y Mauro Icardi vivió un momento inédito en las redes sociales. Este jueves 4 de septiembre, la reconocida empresa de moda reveló que Giorgio Armani falleció a sus 91 años, lo que provocó gran tristeza en la industria fashionista y sus seguidores más cercanos. LAs celebridades no dudaron en expresarse en sus cuentas de Instagram, y la modelo y el futbolista no fueron la excepción. Sin embargo, usaron la misma frase y foto para despedirlo, y generaron revuelo entre los usuarios.

Los sentidos mensajes en común de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: ¿Casualidad?

Tras darse a conocer la noticia, y en medio de los mensajes de las celebridades que lo eligieron, se destacaron Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes no dudaron en expresarse con uno de los diseñadores que los acompaña todo el tiempo. Sin embargo, en un giro inesperado de la guerra, ambos coincidieron en la foto y el mensaje que le dedicaron a Armani. Utilizaron la misma fotografía, pero la cortaron para que su expareja no apareciera. Fue la conductora quien hizo primera la publicación y luego, hizo lo propio su expareja. De esta manera, optaron por escribir una de las frases icónicas de la influencia en la moda: "Tener elegancia no significa destacarse, sino ser recordado".

Los usuarios quedaron impactados ante lo ocurrido, y no tardaron en recordar ese día que ambos lo conocieron. Corría el año 2018, y los mediáticos aún eran una pareja que no había vivido los Wandagate. Ellos se presentaron en el Fashion Week, donde estaba exponiendo el gran diseñador. En medio de las cámaras y los flashes de la prensa, se pudieron acercar a su ídolo de la moda y se tomaron la icónica fotografía, que había quedado guardada hasta el momento.

