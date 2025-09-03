Natalia Oreiro dio cátedra de cómo llevar un conjunto sastrero estampado y marcó la tendencia con su accesorio

Este martes, Natalia Oreiro asistió a la avant premiere de “La Mujer de la Fila”, una película de Benjamín Ávila en la que la actriz se pone en la piel de Andrea Casamento, fundadora de una red latinoamericana de familiares de personas detenidas. Al evento, asistió con su pareja Ricardo Mollo, aunque no quiso posar en la alfombra roja cediéndole el protagonismo exclusivo a la artista y a todo el elenco.

Para este evento, la versátil cantante decidió innovar con un look súper chic con el conjunto sastrero estampado y marcó tendencia con el uso de una llamativa corbata a tono.

Natalia Oreiro en la alfombra roja | Twitter

Natalia Oreiro una artista que marca tendencia

Natalia Oreiro dejó atrás los tradicionales vestidos de gala e irrumpió sobre la tradicional alfombra roja con un sofisticado conjunto sastrero de dos piezas, resaltando su impronta moderna combinada con un estilo retro.

El atuendo, compuesto de un saco y un pantalón, estuvo integrado por pequeños cuadrados en color verde, azul y blanco, creando un estampado geométrico tradicional de la década del setenta. En la parte de abajo, se caracterizó por un corte de piernas rectas y anchas, mientras que el blazer acentuó la estructura de la prenda. Asimismo, para brindar un toque de sobriedad y equilibrio, lució una camisa blanca y unos borcegos con taco en cuero negro.

Para coronar este outfit, la actriz lució un destacado accesorio que le brindó modernidad y estilo: una corbata ancha satinada color verde claro que combinó con la paleta cromática del traje. Un accesorio que está siendo tendencia para aquellas que se animan a ir por más y que quieren marcar una impronta propia sin perder el lado lo femenino.

Además, este look se complementó con la utilización de un bolso de mano color metálico, agregándole una pincelada de modernidad y un matiz de elegancia. Los pequeños aros y el anillo en color esmeralda acompañaron a la colorimetría del ambo y la corbata.

El make up de Natalia Oreiro se destacó por hacer énfasis en sus ojos claros con un leve esfumado en los párpados y un delineado sutil. Para acentuar el maquillaje, lució labios color rojo apostando al glamour y la elegancia. Finalmente, el peinado recogido hacia atrás con efecto mojado fue cuidadosamente sujetado con un moño sutil pero contundente, el cual dejó su rostro al descubierto acentuando el vestuario.

Natalia Oreiro en "La Mujer de la fila" | Twitter

De esta manera, Natalia Oreiro se sumó a la tendencia de los accesorios que se usarán esta primavera-verano 2026, donde este accesorio de preferencia masculina se posiciona como un nuevo "must have" y desafía a sumar estilos súper chic a aquellas que se inspiren en su imagen como artista de vanguardia.

