Wanda Nara respondió a los rumores de infidelidad de Martín Migueles: “Fake news”

Mientras disfruta de unos días en Punta del Este junto a su familia, Wanda Nara eligió romper el silencio con una sola palabra frente a las versiones que ponen en duda la fidelidad de su pareja, Martín Migueles. Los rumores comenzaron a crecer luego de que en distintos programas de espectáculos se hablara de supuestos chats comprometedores entre Martín Migueles y Claudia Ciardone.

Wanda Nara y Martín Migueles

La información tomó mayor fuerza cuando en Puro Show aseguraron que Martín Migueles estaría “muy preocupado” por la filtración de esos mensajes: “El audio lo puede negar o caretear, pero los mensajes lo tienen preocupados porque lo comprometen más; ahí dice que la quiere ver”, señalaron al aire, alimentando el escándalo.

La contundente respuesta de Wanda Nara

Lejos de dar explicaciones extensas o de entrar en polémicas, Wanda Nara eligió una reacción mínima pero categórica. Desde sus redes sociales, publicó un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: “Fake news”. Con esta respuesta, la empresaria intentó terminar los rumores de una supuesta crisis con Martín Migueles.

La respuesta de Wanda Nara

El mensaje funcionó como una desmentida general a todo lo que se estaba diciendo sobre su relación. La elección de una sola frase reforzó su postura: no validar rumores, no amplificar versiones ajenas y mantener el control de su propio relato, incluso en medio de un contexto cargado de especulaciones.

La otra realidad del nuevo escándalo que rodea a Wanda Nara

Sin embargo, mientras Wanda Nara desmentía todo públicamente, desde el mundo del espectáculo continuaron apareciendo versiones alternativas. Fue Pochi, de Gossipeame, quien aportó detalles sobre cómo habría impactado la situación puertas adentro. “A Wanda le cayó pésimo y estuvo llorando”, aseguró la panelista.

Según su relato, la empresaria habría sido tajante con Migueles: “Le advirtió que, si surge algo que compruebe una infidelidad de él, lo deja. No hay retorno”. Además, Pochi sostuvo que el empresario estaría “desesperado” para que los chats no se filtren y aclaró: “El encuentro no sucedió. Ciardone está en pareja”.

Wanda Nara

Mientras las versiones se multiplican, Wanda Nara eligió mantenerse firme en su postura pública. Con corto pero contundente “Fake news”, dejó en claro que, al menos por ahora, no piensa dar más explicaciones ni alimentar un escándalo que sigue sumando capítulos.