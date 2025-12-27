Así es la impactante piscina de la mansión de Wanda Nara en Punta del Este, con el mar de fondo

En estas fiestas, Wanda Nara decidió hacer un stand by en la conducción de MasterChef Celebrity para tomarse unas vacaciones junto a su familia en su mansión Punta del Este. La finca, ubicada en San Ignacio, cuenta de un lujoso inmueble moderno y con estilo minimalista, donde se destaca la impactante piscina rectangular de diseño cuyo telón de fondo es ni más ni menos que el mar.

Wanda Nara elige vacacionar en su imponente mansión de Uruguay

Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia durante estos últimos días al mostrar detalles de su impactante casa en Punta del Este, donde eligió desconectarse de sus compromisos televisivos para priorizar el tiempo en familia. La empresaria decidió poner en pausa su agenda laboral y refugiarse en su exclusiva finca ubicada en la zona de San Ignacio, un lugar privilegiado que combina naturaleza, lujo y privacidad, ideal para recargar energías y mantenerse lejos de los flashes de las cámaras.

Piscina de Wanda Nara | Instagram

De acuerdo con las imágenes propiciadas en su cuenta personal de Instagram, la presentadora de Telefe disfruta de una propiedad diseñada a medida de su estilo de vida y del confort que busca para los suyos. Se trata de una residencia moderna y minimalista, donde cada espacio parece pensado para el descanso y el disfrute. Uno de los sectores que más llamó la atención fue la piscina, una estructura rectangular de gran tamaño cuyo fondo se puede apreciar el mar, creando una postal única.

El sector se integra de manera armónica al exterior de la casa, funcionando como un verdadero living al aire libre. Camastros blancos dispuestos de forma armónica, racks antideslizantes y una estética sobria refuerzan la sensación de comodidad y confort al mismo tiempo. El diseño no solo apunta al impacto visual, sino también a la funcionalidad, permitiendo disfrutar tanto de momentos de relax como de reuniones familiares durante el verano.

El gran orgullo de Wanda Nara

Para Wanda Nara, mantener la unión familiar es todo un mérito y un orgullo que no duda en mostrar en la famosa red social de la camarita. Allí mostró las escenas cotidianas de sus vacaciones, donde se destacan los juegos de sus hijos adolescentes, la presencia de su pareja, Martín Migueles, y la complicidad de los varones con su novio. Las postales reflejan un clima distendido, lejos del ritmo frenético de la televisión, con risas, chapuzones y tardes al sol que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Piscina de Wanda Nara | Instagram

Uno de los momentos más emotivos de su estadía fue el reencuentro con sus hijas Francesca e Isabella, a quienes fue a buscar a Buenos Aires antes de regresar a Uruguay. “Todo rosa”, escribió este sábado 27 de diciembre en referencia a los flotadores con forma de donas para ellas y cocodrilos para ellos que decoraban la piscina y aportaban una pincelada lúdica y colorida al entorno. Además, aprovechó para invitar a Lola Demichelis, íntima amiga de la mayor de las hermanas Icardi.

Por su parte, la exesposa de Maxi López Nara trasladó las rutinas de hábitos saludables a sus vacaciones: desayunos y meriendas con frutas frescas, jugos exprimidos y comidas livianas forman parte de la propuesta familiar para afrontar las altas temperaturas que se viven en gran parte del Río de la Plata.

De esta manera, Wanda Nara cierra el año rodeada de sus cinco hijos, su novio, y sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara. El lujo y el paisaje imponente que rodean su residencia reafirman su perfil como una de las figuras más glamorosas de Argentina que elige Uruguay como destino para el descanso. En concreto: su mansión en Punta del Este se convirtió rápidamente en sinónimo de anécdotas, risas y diversión asegurada.

NB