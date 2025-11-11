Wanda Nara se encontró con Jhonny Depp: foto juntos y una frase contra Mauro Icardi

A pocas horas del regreso de Mauro Icardi al país, Wanda Nara se encontró con Johnny Depp y sorprendió con una publicación que podría despertar la furia del futbolista. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió una picante foto junto al actor y acompañó el posteo con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su exmarido.

Wanda Nara se encontró con Johnny Depp: foto juntos y una frase contra Mauro Icardi

Johnny Depp está en la Argentina y visitó los estudios de Telefe para grabar una entrevista con Verónica Lozano. En ese contexto, Wanda Nara, que se encontraba filmando MasterChef Celebrity, coincidió con el actor y no dudó en compartir las imágenes del encuentro, junto a un mensaje que generó revuelo.

Wanda Nara y Jhonny Depp

“Gracias por tus amables palabras”, escribió la influencer junto a las fotos, en las que se la ve abrazando y dándole un beso al protagonista de Piratas del Caribe. Sus dichos podrían molestar a Mauro Icardi, ya que en varias oportunidades el delantero del Galatasaray manifestó sentirse identificado con la batalla judicial de Depp contra su exesposa, Amber Heard.

La publicación de Wanda Nara cosechó más de 200 mil “me gusta” en pocos minutos. Los fanáticos celebraron el encuentro, y las imágenes también provocaron la reacción de varios famosos: Germán Martitegui le comentó “Te amo”, mientras que Ángel de Brito respondió con una carcajada.

Wanda Nara y Jhonny Depp

La comparación de Mauro Icardi con Johnny Depp

El pasado 28 de mayo, minutos después de concluir la audiencia judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi sorprendió con una serie de publicaciones en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, el futbolista compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece posando junto a Johnny Depp y escribió: “En un mes nos verán en un Lamborghini rosa, Johnny!! Vamosssss I love it!”.

La referencia al lujoso auto no fue casual: según reveló Yanina Latorre, el Lamborghini rosa, con el que Wanda Nara llegó a la audiencia, formó parte de los bienes que la pareja compartió durante su matrimonio. Originalmente pintado en tonos azul y negro, el vehículo quedó en manos de la empresaria tras la división patrimonial y luego fue modificado con su característico color.

Jhonny Depp y Mauro Icardi

En una segunda historia, Icardi subió la icónica imagen de Johnny Depp levantando el puño al salir de los tribunales, gesto que simbolizó su triunfo en el juicio por difamación contra Amber Heard. Con ese guiño, el jugador dejó entrever una comparación entre el conflicto del actor y su propia disputa legal con su ex esposa.