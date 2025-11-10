La condición de Wanda Nara para que Mauro Icardi pueda encontrarse este martes con sus hijas: “Su abogado lo pidió a la Justicia”

La guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a su punto crítico, en medio del regreso del futbolista al país. Tras meses sin poder ver a sus hijas, la estrella del Galatasaray pasará unos días con Francesca e Isabella, dentro de la Argentina. Sin embargo, la modelo mostró sus cartas y le complicó la visita a su expareja. Según dieron a conocer, Nara presentó una medida cautelar con ciertas condiciones para poder vigilar de cerca esta reunión.

La medida cautelar que impuso Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “Su abogado lo pidió a la Justicia”

Mauro Icardi y la China Suárez llegarán a la Argentina en las próximas horas, con motivo del estreno de la nueva serie de la actriz con Disney+. Sin embargo, también el futbolista podrá disfrutar de unos días junto a sus hijas, a quienes no ve desde hace meses. En este contexto, la guerra con Wanda Nara reavivó sus llamas, cuando ella tomó una determinación que podría complicarle la visita. En La Mañana de Moria (eltrece), Gustavo Méndez leyó la medida cautelar que el abogado Nicolás Payarola pidió a la Justicia.

“Que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién”, comenzó exponiendo el periodista. En esa línea, la conductora pidió que se siguiera los pedidos de sus hijas, y expresada ante la licenciada Fernanda Matera. La reunión debía ocurrir “sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez, como así también la niñera Silvia Lucero y sus hijos puedan participar del encuentro”.

¿Qué pasaría si Mauro Icardi incumple con lo pedido?: La respuesta de sus abogadas

En el panel, discutieron sobre los pedidos realizados el viernes 7 de noviembre, y el periodista reveló la consecuencia que tendría Mauro Icardi en caso de incumplir con lo impuesto. En caso de ser aprobada la medida y que él decidiera no acatarla, no solo volvería a no ver a sus hijas, sino que además, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos. De esta manera, expuso que las abogadas de Icardi buscarán apelar al mismo, mientras se acerca el momento del reencuentro.

Mauro Icardi y la China Suárez regresarán a la Argentina, tras disfrutar de unos meses y su nueva vida en Turquía. Mientras que la actriz vivirá el estreno de su nueva serie en Disney+, el futbolista se reencontrará con sus hijas el martes 11 de noviembre, y pasará unos días con ellas. Ante esta situación, Wanda Nara decidió actuar e imponer sus condiciones, avivando una vez más la guerra legal y mediática que hay entre ella y su expareja.

