La indicación de Wanda Nara a sus hijas antes del reencuentro con Mauro Icardi

Un nuevo capítulo se abre en la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi, con el regreso del futbolista a la Argentina. La estrella del Galatasaray se quedará en el país por unos días, junto a la China Suárez y los hijos de la actriz, para que ella disfrute del estreno de su serie en Disney+ "Hija del fuego". Sin embargo, él podrá reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, y vivirán días de vacaciones y diversión juntos. En este contexto, Wanda no dejó pasar la ocasión para dejarles una clara indicación a las menores.

Wanda Nara y sus hijas

La petición de Wanda Nara a sus hijas, a horas del reencuentro con Mauro Icardi

Durante los próximos días, Mauro Icardi vivirá días de diversión con sus hijas. En medio de las condiciones y la guerra legal y mediática, el futbolista regresó a la Argentina y pasará unos momentos con Francesca e Isabella, antes de volver a Turquía. Sin embargo, Wanda Nara tuvo voz y voto durante esta decisión, y comenzó su apuesta con una medida cautelar, para asegurarse de que las menores se quedarían en el país y lejos de la China Suárez, que fue finalmente rechazada.

Pero esta no fue su única intervención. En sus historias de Instagram, mostró las valijas preparadas de Francesca e Isabella, para ir a pasar unos días con su papá. En este contexto, aprovechó la ocasión para hacer una tajante petición a las menores. "Que la pasen hermoso. Las amo infinito", escribió la modelo. El mismo fue comentado por los usuarios de las redes sociales, algunos optando porque Nara decidió ponerle fin a la guerra, e incentivar la relación de Icardi con sus hijas.

La indicación de Wanda Nara a sus hijas

El itinerario de los días de Mauro Icardi y sus hijas

En La mañana de Moria (eltrece), Gustavo Méndez filtró el supuesto itinerario que Mauro Icardi tendrá con sus hijas, y que arranca este martes 11 de noviembre. Al final del día escolar, el futbolista irá a retirar a las menores, junto a sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio. Seguido a esto, irán a la famosa casa de los sueños, ubicada en El Yacht de Nordelta, y se quedará con ellas hasta el sábado 15 de noviembre, que es el día en el cual el jugador deberá volver a Turquía.

Respecto a la participación de la China Suárez y sus hijos, se supo que es posible que mantengan relación, dado que la Justicia rechazó la medida cautelar que pidió Wanda Nara, por ser un pedido infundado, teniendo en cuenta que ella sí relaciona a las menores con Martin Migueles, su pareja. Sin embargo, muchos usuarios destacaron que la actriz volvió a la Argentina para promocionar su serie, por lo que no se sabe cuánto tiempo pasará con las menores.

Wanda Nara habría puesto paños fríos en la guerra contra Mauro Icardi, el día de su reencuentro con Francesca e Isabella. En este contexto, les pidió a las niñas que disfruten con su padre, los días que él se quede en la Argentina, demostrando un cambio en su actitud respecto a la reunión. Mientras tanto, la modelo estaría viviendo un revés, ya que, según informó Yanina Latorre, Nicolás Payarola había dejado de ser su abogado, por lo que debería buscar un nuevo representante para continuar con la guerra.

A.E