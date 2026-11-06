Wanda Nara mostró su camarín de lujo: paredes rosas, sillones de cuero y una decoración muy personal

Wanda Nara volvió a mostrar su camarín y dejó ver parte de las renovaciones que incorporó en uno de los espacios que utiliza durante las jornadas de grabación de MasterChef Celebrity. Con una nueva disposición de los ambientes, cambios en el mobiliario y detalles decorativos que acompañan la estética general del lugar, el espacio se destaca con una impronta renovada. La actualización dejó al descubierto el estilo mid-century que elige la presentadora.

Estilo mid-century y decoración personalizada: El nuevo camarín de Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió a todos al mostrar la renovación de su camarín, espacios que más curiosidad generan entre sus seguidores. En las últimas horas, la conductora dejó ver una nueva postal del ambiente y permitió observar las modificaciones que incorporó en los últimos meses. La actualización no solo implicó nuevos muebles y objetos decorativos, sino también una transformación estética que redefinió la identidad visual del lugar.

Wanda Nara

El ambiente mantiene como protagonista una paleta de tonos suaves, encabezada por paredes rosas que funcionan como base de toda la decoración. Sobre ellas se distribuyen distintos cuadros con fotografías en blanco y negro de la propia empresaria, una elección que refuerza el carácter personal del espacio. Los marcos de madera suman un contraste cálido que acompaña a la perfección la continuidad visual del espacio.

Uno de los cambios más visibles en el camarín de Wanda Nara se encuentra en el área donde suele compartir tiempo con sus hijos. El sofá verde que durante un tiempo ocupó el centro de la escena fue reemplazado por un modelo de dos cuerpos tapizado en cuero marrón. La pieza se convirtió en el nuevo foco del ambiente y marcó el inicio de una renovación inspirada en líneas más vinculadas al estilo mid-century modern. La elección de este sillón sumó un contraste especial con los tonos suaves del sector.

El nuevo camarín de Wanda Nara

A esta actualización se sumó un sillón Egg revestido en cuero, ubicado en uno de los laterales del camarín. Su diseño curvo aporta dinamismo al espacio y dialoga con el resto del mobiliario. Junto a él aparece una mesa ratona circular con estructura metálica plateada y detalles en vidrio oscuro, además de un puff cilíndrico en acabado brillante que completa el sector pensado para reuniones, momentos de descanso o preparación previa a las grabaciones.

Vestidor integrado y tocador iluminado: Los detalles del camarín de Wanda Nara

Más allá de la renovación estética, el camarín de Wanda Nara conserva una organización pensada para combinar comodidad y funcionalidad. Uno de los sectores más significativos es el área de maquillaje, donde se encuentra una mesa blanca que contrasta con las paredes rosas y aporta luminosidad al conjunto. Allí se ubica también un espejo con luces, un elemento característico que facilita las rutinas de preparación.

Además, en este espacio, la presentadora sumó una decoración aún más especial inspirada en Hello Kitty, uno de los dibujos animados favoritos de sus hijas. Alrededor del espejo, sobre una superficie de madera, se puede ver a los muñecos adornando el espacio. Estos detalles introducen un aspecto más relajado dentro del ambiente, priorizando una impronta personal volcada en detalles familiares.

Otro de los espacios destacados es la isla blanca multifunción que ocupa una parte central de la habitación. Equipada con banquetas altas, funciona como una barra desayunadora y como un punto de apoyo para diferentes actividades durante la jornada. La presencia de este sector permite que el camarín de Wanda Nara se adapte a lo que ella necesita, manteniendo el orden, pero otorgándole más practicidad.

Wanda Nara

Wanda Nara mostró su camarín de lujo con una serie de cambios que actualizaron la imagen general del ambiente y lo reorganizaron. Las paredes rosas, los sillones de cuero y los distintos elementos decorativos forman parte de una renovación que incorporó nuevas piezas de diseño y una distribución pensada para combinar funcionalidad y comodidad. De esta manera, el espacio mantiene su identidad personal mientras suma detalles que acompañan la estética de la conductora.

VDV