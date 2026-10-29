Wanda Nara abrió las puertas de su casa y mostró su cocina de lujo: muebles de madera, isla de mármol y diseño moderno

Recientemente Wanda Nara utilizó sus redes sociales para compartir uno de los rincones de su hogar, su cocina. El espacio se distingue por una estética contemporánea en la que la madera y el mármol ocupan un lugar central. Los tonos marrones y tostados de los muebles contrasta con las superficies claras de la mesada, mientras que la iluminación cálida realza las texturas y aporta profundidad. Con líneas rectas y una distribución que aprovecha cada sector, el ambiente combina detalles de lujo con recursos pensados para el uso cotidiano.

Así es la cocina de Wanda Nara

Uno de los aspectos más llamativos es la continuidad visual del mobiliario, que se extiende prácticamente hasta el techo y mantiene una apariencia despejada gracias a los frentes sin tiradores a la vista. A esto se suma una amplia isla central, que funciona como mesada y espacio para preparar algunos platos. La elección de materiales y la integración de los electrodomésticos completan una propuesta en la que el diseño tiene tanto peso como la funcionalidad.

Muebles de madera e isla de mármol, los protagonistas de la cocina de Wanda Nara

Los muebles de madera en tonos cálidos recorren gran parte de las paredes y aportan textura a través de sus vetas visibles. Las alacenas elegidos por Wanda Nara llegan hasta el techo, una solución que permite aprovechar el espacio de guardado y refuerza la imagen uniforme del conjunto. Las líneas rectas y la ausencia de tiradores visibles acompañan el estilo minimalista, mientras que los tonos naturales evitan que el ambiente se vea frío o demasiado neutro. El mármol blanco con vetas pronunciadas en tonos marrones y grises es otro de los elementos centrales.

Muebles de madera e isla de mármol, los protagonistas de la cocina de Wanda Nara

La combinación de ambas superficies genera un contraste entre la textura natural de los muebles y el acabado pulido de la piedra, que suma carácter al ambiente sin apartarse de una paleta de colores cálidos. La isla central retoma esta misma elección de materiales y se presenta como una de las superficies más amplias de la cocina.

Los detalles de lujo que completan el diseño de la cocina de Wanda Nara

Entre los recursos que distinguen la cocina de Wanda Nara se encuentra un sector de estantes abiertos integrado en los muebles de madera. Allí se organizan frascos de vidrio con especias, hierbas y otros ingredientes, algunos identificados con etiquetas blancas y otros con el contenido a la vista. Debajo de los estantes, las tiras de iluminación LED cálida resaltan los frascos y las vetas de la madera. El mismo criterio aparece en una vitrina vertical con estructura negra y puertas de vidrio, destinada a exhibir copas, vasos y piezas de cristalería.

Los detalles de lujo que completan el diseño de la cocina de Wanda Nar

Los electrodomésticos también se integran a la propuesta. Los hornos de acabado negro están empotrados en un módulo de madera y dispuestos verticalmente, mientras que un equipo de conservación de bebidas se incorpora al mobiliario mediante una puerta oscura con detalles metálicos. La iluminación general, con luces empotradas en el techo, se complementa con los puntos de luz instalados en los estantes y la vitrina. Así, en la cocina de Wanda Nara, la madera, el mármol y el vidrio definen una estética moderna, mientras que el mobiliario integrado y las soluciones de almacenamiento completan un espacio pensado para combinar diseño y practicidad.